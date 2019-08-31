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Bu anneler çok mutlu

Tepebaşı Belediyesi Anneler Halk Oyunları Ekibine katılan ev hanımları, düzenlenen eğitimlerde dans ederken sosyalleşmeye, eğlenirken el becerilerini geliştirmeye devam ediyor.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:39
Bu anneler çok mutlu

Tepebaşı Belediyesi Anneler Halk Oyunları Ekibine katılan ev hanımları, düzenlenen eğitimlerde dans ederken sosyalleşmeye, eğlenirken el becerilerini geliştirmeye devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi Anneler Halk Oyunları Ekibi, ev hanımlarının katılımı ile çalışmalarını sürdürüyor. Kursiyer kadınlar düzenlenen eğitimlerde yöresel dansların yanı sıra kostümlerini de kendileri dikmeyi öğreniyor. Kadınlar, Tepebaşı Belediyesi tarafından temin edilen malzeme ve kumaşlar ile dikiş öğrenerek kostümlerini dikerken diğer yandan da dans provalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Bahçelievler Belde Evi Meslek Edindirme Kurs Merkezi’nde eğitmen Zeynep Kayamaz’ın gözetiminde çalışmalarını sürdüren hanımlar, eğitim çalışmalarından memnun olduklarını ifade ediyor.



"Buraya geldiğimizde eğleniyoruz, dans ediyoruz, sohbet ediyoruz ve stres atıyoruz"


Kursiyerlerden Ebru Demir, “Kursa ilk geldiğimde açıkçası bu kadar dolu dolu geçeceğini tahmin etmemiştim. Çok memnunum, muhteşem bir ortam var. Her şeyi paylaşıyoruz, elbiselerimizi bile kendimiz dikiyoruz. Diğer kursiyerler ile çok güzel arkadaşlıklar da kurduk. Buraya geldiğimizde eğleniyoruz, dans ediyoruz, sohbet ediyoruz ve stres atıyoruz. Evimize de son derece mutlu şekilde dönüyoruz. Belde Evimizden çok memnunuz, tüm hanımlara gelmelerini tavsiye ediyorum. Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’a da bu imkanları bize sağladığı için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



"Burada çok keyifli biçimde zaman geçiriyoruz, öğrenirken eğleniyoruz ve çok mutlu oluyoruz"


Kursiyer Senem Atış, “Belde Evimiz ve hocamızdan çok memnunuz. Burada çok keyifli biçimde zaman geçiriyoruz, öğrenirken eğleniyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Paylaşım ve arkadaşlık da çok güzel. Tüm bayan arkadaşlarıma Belde Evlerine gelmelerini tavsiye ediyorum. Ahmet Ataç Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz, onun sayesinde bu güzel ortama ulaşabiliyoruz” sözlerini kullandı.



"Çalışmalarımız ile hem dikiyoruz hem giyiyoruz hem oynuyoruz hem de eğleniyoruz"


Eğitim çalışmaları hakkında bilgiler veren eğitmen Zeynep Kayamaz ise, “Halk oyunlarına yönelik çalışmalarımız 25 kursiyer ile devam ediyor. Yeni kayıtlar almaya da devam ediyoruz ve diğer Belde Evlerimizde de eğitim çalışmalarımız olacak. Katılımcı kadınlarımızın birçoğu aynı zamanda anne. Çalışmalarımız ile hem dikiyoruz hem giyiyoruz hem oynuyoruz hem de eğleniyoruz. Bu çalışmamızda aynı zamanda kadınlarımız psikolojik olarak da rahatlıyorlar. Motive olduklarında ev yaşamlarında da daha mutlu olduklarını ifade ediyorlar. Üretirken kültürümüzü de yaşatıyor olmaları, özgüvenlerini de yerine getiriyor. Bu güzel çalışmalardan desteğini esirgemeyen Başkanımız Ahmet Ataç’a tüm kursiyerlerimiz adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:39
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