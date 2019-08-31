Bu anneler çok mutlu

Tepebaşı Belediyesi Anneler Halk Oyunları Ekibine katılan ev hanımları, düzenlenen eğitimlerde dans ederken sosyalleşmeye, eğlenirken el becerilerini geliştirmeye devam ediyor.

Kursiyer kadınlar düzenlenen eğitimlerde yöresel dansların yanı sıra kostümlerini de kendileri dikmeyi öğreniyor. Kursiyer kadınlar, Tepebaşı Belediyesi tarafından temin edilen malzeme ve kumaşlar ile dikiş öğrenerek kostümlerini dikerlerken diğer yandan da dans provalarını aralıksız biçimde sürdürüyor. Bahçelievler Belde Evi Meslek Edindirme Kurs Merkezi’nde eğitmen Zeynep Kayamaz’ın gözetiminde çalışmalarını sürdüren hanımlar, eğitim çalışmalarından son derece memnun olduklarını ifade ediyor.

“Tüm hanımlara gelmelerini tavsiye ediyorum”

Kursiyerlerden Ebru Demir, “Kursa ilk geldiğimde açıkçası bu kadar dolu dolu geçeceğini tahmin etmemiştim. Çok memnunum, muhteşem bir ortam var. Her şeyi paylaşıyoruz, elbiselerimizi bile kendimiz dikiyoruz. Diğer kursiyerler ile çok güzel arkadaşlıklar da kurduk. Buraya geldiğimizde eğleniyoruz, dans ediyoruz, sohbet ediyoruz ve stres atıyoruz. Evimize de son derece mutlu şekilde dönüyoruz. Belde Evimizden çok memnunuz, tüm hanımlara gelmelerini tavsiye ediyorum. Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’a da bu imkanları bize sağladığı için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Belde Evimiz ve hocamızdan çok memnunuz”

Senem Atış isimli bir diğer kursiyer ise “Belde Evimiz ve hocamızdan çok memnunuz. Burada çok keyifli biçimde zaman geçiriyoruz, öğrenirken eğleniyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Paylaşım ve arkadaşlık da çok güzel. Tüm bayan arkadaşlarıma Belde Evlerine gelmelerini tavsiye ediyorum. Ahmet Ataç Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz, onun sayesinde bu güzel ortama ulaşabiliyoruz” sözlerini kullandı.

“Bu çalışmamızda aynı zamanda kadınlarımız psikolojik olarak da rahatlıyorlar”

Eğitim çalışmaları hakkında bilgiler veren eğitmen Zeynep Kayamaz ise “Halk oyunlarına yönelik çalışmalarımız 25 kursiyer ile devam ediyor. Yeni kayıtlar almaya da devam ediyoruz ve diğer Belde Evlerimizde de eğitim çalışmalarımız olacak. Katılımcı kadınlarımızın birçoğu aynı zamanda anne. Çalışmalarımız ile hem dikiyoruz hem giyiyoruz hem oynuyoruz hem de eğleniyoruz. Bu çalışmamızda aynı zamanda kadınlarımız psikolojik olarak da rahatlıyorlar. Motive olduklarında ev yaşamlarında da daha mutlu olduklarını ifade ediyorlar. Üretirken kültürümüzü de yaşatıyor olmaları, özgüvenlerini de yerine getiriyor. Bu güzel çalışmalardan desteğini esirgemeyen Başkanımız Ahmet Ataç’a tüm kursiyerlerimiz adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.