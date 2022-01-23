Bu anket, "keklenenler" için değil! Yüzde 56.3 "Hayır" çıktı

Engin Ardıç, Sabah gazetesindeki köşesinde "yabancılar için" yapılmış bir siyasi gündem araştırmasını aktardı. "Muhalefet Türkiye'nin gündemini ve sizin gündeminizi oluşturan sorunları çözebilir mi?" sorusuna yüzde 56.3 oranında "Hayır, çözemez" cevabı çıktığını belirten Ardıç, yabancıların da muhalefetin alayının bir Erdoğan etmediğinin farkında olduğunu ifade etti. İşte o yazı:

" "Yabancılar için" yapılmış bir siyasi gündem araştırması...

Muhalif basının keklediği "yurdum insanı" için değil yani.

Sorulmuş: "Muhalefet Türkiye'nin gündemini ve sizin gündeminizi oluşturan sorunları çözebilir mi?" Yüzde 56.3 "Hayır, çözemez" demiş.

Muhalefete inanan seçmen yüzde 32.7...

"Hepsi bir Erdoğan etmiyor milletin gözünde" yorumu yapılıyor.

"Yabancılar da bunun farkında" deniyor.

Bakalım Joe Biden ne diyecek?

Şapkasından yeni bir tavşan çıkarması için vakit daralıyor.

Tavşan çok da eti budu yok. Yahnisi yavan olur."