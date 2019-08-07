Bu alışkanlıklar dişlere zarar veriyor

Diş Hekimi Erce Beleçoğlu, Ağız ve diş sağlığına zarar veren besinler ve alışkanlıklar konusunda uyardı.

Ağız ve diş dokularının sadece beslenmek için değil, beden sağlığımız ve sosyal hayatımız için de çok değerli olduğunu belirten Diş Hekimi Erce Beleçoğlu, “Bu önemli yapıya gereken özeni göstermemi gerekir.Ağız ve diş sağlımızın iyileştirilmesi ve mevcut sağlığın korunması için dikkat etmemiz gerekenler vardır. Bunların başında kişinin düzenli olarak diş fırçalaması gelmektedir. Diş fırçalamak günde en az 2 kez ve doğru teknik ile yapılmalıdır. Yanlış teknikle diş fırçalamak, aşırı macun kullanımı ile günde üçten fazla yapılacak diş fırçalamakta dişlere zarar verebilmektedir. Hekiminiz tarafından önerildiği durumlarda ara yüz fırçaları ve diş ipi de sizin için gerekli olabilir. Bunların yanı sıra rutin diş hekimi kontrolleri ile diş sağlığınız için büyük bir adım atmış olursunuz. Kontrollerde sadece diş çürükleri değil aynı zamanda fırçalama alışkanlığınız, yeme içme alışkanlıklarınız da değerlendirilir” diye konuştu.

Diş Hekimi Erce Beleçoğlu, bazı besinler ve alışkanlıkların da dişlere zarar verebildiğini belirterek şunları söyledi;

“Sigara ve Tütün Ürünleri: Sigaranın tüm vücuda olduğu gibi ağız dokularına da gözle görülebilir ciddi zararları vardır. Başlıca zararları; diş etlerinden çekilmeler, dişlerde renklenme, ağız kokusu,sayılabilir. İleri problemler ağız içi kanserlerdir. Kişi, kendisi bu durumlardan habersiz olabilir ve semptomlar başladığında geri dönüşsüz bazı sorunlar görülebilir. Ayrıca sigaranın ağız dokularında yapılan tedavilerde iyileşmeyi yavaşlatan, bozan etkisi de vardır.

Diş Sıkma: Dişler günlük bir saat kuvvet almaya programlanmış gibi düşünülebilir fakat bu süre diş sıkan bireylerde günlük on saatleri bulmaktadır. Özellikle uyku sırasında gerçekleşen diş sıkma ile sabah uyanıldığında çene de yorgunluk, dişlerde ağrı semptomları görülebilir. Dişler aşırı kuvvete maruz kalmaktadır ve ömürlerine tamamen bu şekilde devam edemezler. Ertelemeden diş hekiminize gitmeli ve geri dönüşsüz problemler; dişlerde kırıklar, eklem problemleri oluşmadan tedavisini sağlamalısınız.

Asitli, Şekerli Gıdalar: Tükürük dişleri çürükten korur. Koruma mekanizması ağız PH değerini, bakterilerin çürük oluşumunu hızlandırdığı asidik değerlerden uzaklaştırır. Eğer ortamdan ciddi miktarda şeker var ise veya yüksek miktarda asit var ise önceki cümlemden de anlaşılacağı gibi; tükürük buna karşı koyamayabilir. Buna bağlı diş çürükleri hızlı bir şekilde artar. Genellikle dişler arasında ara yüz çürüğü dediğimiz, geç belirti veren diş problemleri ile karşılaşılır. Aynı zamanda asitte fazla maruz kalan dişlerin mine dokularında aşınmalar, ciddi renklenmeler de görülebilmektedir.

Dişlere yanlış yükler yüklemek:Dişlerimiz besinlerin kesilmesi, öğütülmesi için vardır. Şişe kapağı açmak, sert kabuk kurmak, kalem ısırmak, toka ısırmak, iğne ısırmak, buz kırmak için dişlerimiz kullanılmamalıdır. Bunlara bağlı olarak diş kırıkları ile sık sık karşılaşılmaktadır.

Sürekli atıştırmak, fazla tatlı tüketmek: Bu alışkanlık genellikle karyojenik olarak nitelendirilen ve dişler üzerinde çürük oluşumunu hızlandıran besinlerdir. Gün içinde dişler bu besinlere sık maruz kalırsa, sürekli bunları temizlemenizin de mümkün olmayacağını düşünürsek; dişlerinizde çürük ihtimali artacaktır. Aynı şekilde gün içinde düzenli olarak şekerli sakız da dişleri problemlere açık hale getirecektir. Bu beslenme şeklinden kaçınmamız dişlerinizi koruyacaktır.

Sağlıksız Beslenme: Ağız ve diş sağlığı, tüm beden sağılığımız ile bütünsel olarak düşülebilir. Özellikle süt ve süt ürünleri, sebzelerdeki besin değerleri ve vitaminler dişleri korumada çok önemlidir. Yetersiz ve besin kalitesi düşük beslenme dişlerde de uzun vade problemlere açık hale getirecektir.”