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Spor Bu Ali Palabıyık hakikaten adam olmaz!
Spor

Bu Ali Palabıyık hakikaten adam olmaz!

Türkiye'de verdiği kararlarla taraftarları çıldırtan hakemimiz Ali Palabıyık, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçı Belçika-Galler maçında yine skandala imza attı. Hakem Ali Palabıyık'ın penaltı çaldığı pozisyon Galli oyuncuları şok etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 12:33:00 -
Bu Ali Palabıyık hakikaten adam olmaz!

Türkiye'de verdiği kararlarla taraftarları çıldırtan hakemimiz Ali Palabıyık, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçı Belçika-Galler maçında yine skandala imza attı. Hakem Ali Palabıyık'ın penaltı çaldığı pozisyon Galli oyuncuları şok etti.

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında Belçika, Roi Baudouin Stadı'nda Gareth Bale'li Galler'i konuk etti. Maçta FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık düdük çaldı.

Karşılaşmaya ev sahibi ekip etkili başladı ve 10. dakikada Batshuayi'nin asisti Kevin de Bruyne'nin golüyle Belçika 1-0 öne geçti.

İlk yarının son dakikalarına doğru dakika 37'de Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi, bu kez gol atarak sahne aldı ve skoru 2-0'a taşıdı. Bu skor aynı zamanda ilk yarının sonucunu belirledi.

İkinci yarıya Galler hızlı başladı. 50. dakikada Brennan Johnson'un asisti Kieffer Moore'un golüyle farkı 1'e indirdiler. Bu golle Belçika maçı 2-1 kazandı.

Ali Palabıyık'ın penaltı çaldığı pozisyon

Ancak maçta ilginç bir olay yaşandı. Bir pozisyonda Kevin de Bruyne, ceza sahasında rakibin müdahalesiyle yerde kaldı.

Ancak rakip oyuncunun müdahalesinin topa olduğu görüntülerde açıkça göründü.

Bu pozisyonda Ali Palabıyık, penaltı kararı verdi. Ancak bu karar, VAR'da izlendikten sonra iptal edildi.

 

 

 


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