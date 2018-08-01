Bu alçaklıktır! 11 aylık bebek şehit edildi, Cumhuriyet'in haberine bak!

ABD kontrolünde, Trump'ın verdiği silahlarla saldırılarını gerçekleştiren alçak terör örgütü PKK, kalleş eylemlerine bir yenisini ekledi. Terör örgütünün saldırısı tüm Türkiye'nin yüreğini dağlarken, terörün sözülüğünü yapmayı adet edinmiş sözde medya organları, "yoldaş"larına tek kelime laf edemedi!

BEBEK KATİLLERİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yola EYP döşeyen PKK'lı teröristler; asker eşin ve 11 aylık bebeğini şehit etti.

PKK'YA TEK KELİME YOK

Söz konusu haberi okuyucularına duyuran Cumhuriyet, PKK'lı hainlere, terörist diyemedi.

Ajansların geçtiği haberde düzeltmeler yapan Cumhuriyet, "terörist" ifadesini kullanmadı. Anne ve bebeği için de özellikle spot kısmında "şehit" kelimesi kullanılmadı.

SIKIYI GÖRÜNCE ÇARK ETTİ

Cumhuriyet'in bu skandalı sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Özellike medya organlarının bu skandal haber verme şekline tepki gösterip haberleştirmesinden sonra, mezkûr haberde değişiklik yapıldı ve PKK'lılar terörist olarak anıldı.