Bu alçaklara para kazandırmayın! Netflix’çiler katil sürüsüne katıldı

Hamas ile İsrail arasında 7 Ekim'de patlak veren savaş sonrası İsrail topyekün seferberlik ilan ederken Netflix ekiplerinden çok tartışılacak bir hamle geldi.

İsrailli Kürt aktör ve şarkıcı Idan Amedi, gönüllü olarak İsrail ordusuna katıldığını duyurdu.

Netflix'te "Fauda" dizisinde oynadığı rolle tanınan 35 yaşındaki yeni terörist, İsrail ordusuna katılma kararını "Kazanacağız" dediği bir videoyla paylaştı.

İsrail ordusuna katılma kararını bir videoyla duyuran Idan Amedi şunları söyledi:

"WhatsApp'ı açtım ve bir sürü mesaj gördüm. Hepinize iyi olduğumuzu bildiriyorum. Cumartesi gününden beri burada pek uyuyamadım ama moralimiz yüksek ve neden burada olduğumuzu her an anlıyoruz. Ailelerimizi ve çocuklarımızı korumak için. On yıldan fazla bir süre önce askeri konuşmaları geride bıraktım. Bu yüzden detaylandırmayacağım, sadece bu zor günlerde tüm İsrail'e basit kelimelerle şunu söyleyeceğim: Kazanacağız. İsrail halkına ve IDF'ye (İsrail Savunma Kuvvetleri) selamlar. Bu Fauda dizisinden bir sahne değil, gerçek bu. Başarıya ulaşana kadar durmayacağız."

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Netflix'te 4 sezon yayınlanan dizi, İsrail ajanı olan Doron Kavillio, bir Hamas liderinin peşinde olmasını konu ediniyor.

Daha önce dizinin başrolü İsrailli aktör Lior Raz, "Silah Arkadaşlığı" gönüllülerinden oluşan bir gruba katılarak İsrail'in Hamas'a karşı savaşında ön saflarda yer aldı.

Konuya ilişkin bir video paylaşan Lior, X'e şunları yazmıştı:

"Yohanan Plesner ve Avi eşliğinde, İsrail'in güneyindeki nüfusa yardım etmek için yorulmadan çalışan yüzlerce cesur "silah arkadaşı" gönüllüsüne katılmak için güneye doğru yola çıktım. 2 aileyi kurtarmak için bombalanan Sderot kasabasına gönderildik."