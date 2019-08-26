Bu akşam sofralarınız şenlenecek: Güveçte bademli köfte

Her gün benzer yemekler hazırlamaktan da yemekten de sıkıldıysanız; doğru yerdesiniz. Bu akşam sofranıza oturanlar köftenin lezzet sırrını merak edecek. Ama eminiz ki kimse köftenin lezzet sırrının bademden kaynaklandığını fark edemeyecek.

Güveçte bademli köfte tarifi

Malzemeler:

450 gram orta yağlı kıyma

2 dilim kuru kahverengi ekmek içi

1 avuç kavrulmamış badem

3 çorba kaşığı ılık su

1 orta boy soğan

2 diş sarımsak

2 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz

1 adet yumurta

Yarım muskat rendesi

1,5 su bardağı sebze veya et suyu

3 yemek kaşığı beyaz sirke

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı un

Köfteleri hazırlamak kahverengi ekmek içini bir kaba ufalayın ve üç kaşık ılık su ilave edip, beş dakika suyun çekmesini bekleyin.

Ekmeklerin suyunu sıkıp kuru bir kaba alın, üzerine 450 gram orta yağlı kıymayı ekleyin.

Bir orta boy soğanı rendeleyin. İki adet dövülmüş sarımsak, iki çorba kaşığı ince kıyılmış maydanoz ekleyip, üzerine bir yumurta kırın ve bir muskatın üçte birini rendeleyin.

Tuzunu ve karabiberini de ilave edip iyice yoğurun.

Bir tabağa un koyup köftenizi 30 eşit parça olacak şekilde elinizde yuvarlayın ve dışlarını una bulayın.

İki çorba kaşığı zeytinyağını bir tavaya koyup köftelerinizi dışları kahverengileşinceye kadar yaklaşık 5-6 dakika kızartın ve bir tabağa alın.

Badem Sos İçin;

Badem sosu için bademi iki-üç dakika bol suda haşlayın.

Daha sonra ılık suda bademlerinizin kabuklarını soyun ve soğumaya bırakın.

İki çorba kaşığı zeytinyağını tavada ısıtın.

Soyulmuş bademlerinizle 25 gram ufalanmış kahverengi ekmeği tavaya ilave edin ve bol çevirerek bademlerin rengi altın sarısı oluncaya kadar kavurun.

İki diş ince doğranmış sarımsağı da ilave edip 30 saniye daha çevirin ve bir çay bardağı beyaz sirke ekleyip 1-2 dakika daha kaynatın.

Sonra bu sosu mutfak robotuna alıp, iyice incelinceye kadar çekin.

Sonra bir buçuk bardak sebze suyu veya et suyunu da ekleyip bir kez daha karıştırın.

Sosunuzu tekrar tavaya alıp köfteleri dikkatlice ilave edin ve 25 dakika ağır ağır pişirin.

Servis ederken ince doğranmış maydanoz ve kıtır kahverengi ekmek kırıntısı ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Kaynak: meraklimelehat.com