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Bu aklı kim veriyor... İmamoğlu'ndan korsan gösteri

Sandık hilelerini sokak tehditleri üzerinden örtbas etmeye çalışan İmamoğlu, bugün İzmir’de “Halk buluşması” adı altında miting düzenliyor. İmamoğlu, İstanbul’daki seçimlerle ilgili YSK süreci devam etmesine rağmen, “İBB Başkanı” sıfatıyla ‘eyleme’ katılacak.

04 Nisan 2019 Perşembe 06:25
Bu aklı kim veriyor... İmamoğlu'ndan korsan gösteri

Hükümeti devirmeye yönelik Gezi kalkışmasının ön sıralarda yer alan Ekrem İmamoğlu, mazbatasız gittiği Anıtkabir'de özel deftere 'başkan' sıfatıyla imza atmasının ardından İstanbul'a gelerek YSK'ya 'görevi bana verin' dedi. Seçimin İstanbul ayağına ilişkin hukuki sürecin tamamlanmasını beklemeyen İmamoğlu'nun bugünkü durağı ise İzmir olacak.

 

İmamoğlu, burada belediye başkanı seçilen Tunç Soyer'le birlikte 'Halk Buluşması' adı altında miting düzenleyecek. İstanbul'da oyları çalınan AK Parti seçmenine mesaj niteliği taşıyan organizasyon, aynı zamanda Soyer-İmamoğlu ikilisinin gövde gösterisine sahne olacak.

31 Mart akşamından buyana verdiği mesajlarla YSK'yı baskı altına almaya çalışan ve Türkiye'nin ancak belediye başkanlığı koltuğuna kendisinin oturması halinde normalleşeceğini savunan İmamoğlu, İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki eylemiyle net bir 'gözdağı' operasyonuna imza atacak. Mazbata almak için YSK kararını beklemeye gerek dahi duymayan İmamoğlu, geçersiz oyların sayımıyla sonucun Binali Yıldırım lehine değişmesi ihtimaline karşı CHP-İP-SP-HDP tabanını sokakta buluşturmayı hedefliyor.

 

Kaynak: Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 06:25
  1. İstanbul
  2. chp
  3. İzmir
  4. imamoğlu
  5. GÜNCEL Haberleri

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  • Reis HürdolaşReis Hürdolaş13 dk önce
    Ey müstevli devletin proje adamı! bu millete ayar çekme zamanı geçti. Yetiştiğin cia’nınfetö masasındakigörevinin icabı yaptığın bu zillet davranışların artık bu ülkede hükmü yoktur. Biraz dahaayar çekmeye devam edersen bu sefer 15 temmuzdaki köpekler gibi ya kodese ya başka yere gönderilirsin.
  • Ovo oggoOvo oggo15 dk önce
    Alanda gacanmi kimne halt ediyorsa etsin korkumuz yok. Isterse yunanistanda miting yapsin isterse telavivde ama bekleyecek.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 17 dk önce
    Şerefsizler Sandıkta Kaybefeceklerini Anladılar, Çamura Yatıyorlar. Yok Öyle Hileyle, Oy Hırsızlığıyla Başkanlık.
  • NihalNihal38 dk önce
    Ofiste arkadaşlar söyledi kırmızı yelek eylemine başlayacaklarmış Ekonomi Uzmanları Türkiyeyi kurtaracak Kurtarıcı CeHaPe !!!
  • ayşeayşe42 dk önce
    Sen daha başkanlıga adayken bunları yapıyorsanimamoğlu mazbatayı aldıgında toplumu neler için kışkırtır ayaklandırırsın Rabbim fırsat vermesin senin gibi fırsatçılara hizmet aşkı için yanan adama bakın hele daha ilk günden ayaklanma peşinde..
  • avbavb1 sa önce
    imamoğluna aklı papazoğulları veriyor.

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