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Ekonomi BÜ akademik personel alacak
Ekonomi

BÜ akademik personel alacak

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 20 akademik personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 13:32:00 -
BÜ akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başkent Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddelerine  ve  “Başkent  Üniversitesi  Öğretim Üyesi    Atama    ve    Yükseltme    Yönergesi”nde    (https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/ yonerge/oatama_yong_260319.pdf) belirtilen kriterlerine uygun öğretim üyesi alınacak.

Yükseköğretim   Kurumlarında   Yabancı   Dil   Öğretimi   ve   Yabancı   Dille   Öğretim Yapılmasında  Uyulacak  Esaslara  İlişkin  Yönetmeliğinin  8.  maddesinin  7.  bendinde  belirtilen şartlardan birine sahip olmak.

ÖĞRETİM ÜYELİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

Son  başvuru  tarihi  29  Kasım  2021  Pazartesi  günü  saat  17:00’dır.

Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecek.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 

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