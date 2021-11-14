BÜ akademik personel alacak
Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 20 akademik personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başkent Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi”nde (https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/ yonerge/oatama_yong_260319.pdf) belirtilen kriterlerine uygun öğretim üyesi alınacak.
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğinin 8. maddesinin 7. bendinde belirtilen şartlardan birine sahip olmak.
ÖĞRETİM ÜYELİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:
Son başvuru tarihi 29 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 17:00’dır.
Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecek.
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