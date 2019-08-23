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Bu akademi kadın ve çocukların gözdesi

Sosyal belediyecilik uygulamalarına önem veren Nilüfer Belediyesi’nin başlattığı “Kadın ve Çocuk Akademileri”ne ilgi her geçen gün artıyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:35
Bu akademi kadın ve çocukların gözdesi

Sosyal belediyecilik uygulamalarına önem veren Nilüfer Belediyesi’nin başlattığı “Kadın ve Çocuk Akademileri”ne ilgi her geçen gün artıyor.


Kültür, Çalı, Büyükbalıklı ve Hasanağa mahallelerinde bulunan Nilüfer Belediyesi Kadın ve Çocuk Akademisi’ne katılanlar, düzenlenen birçok atölyede yeni el becerileri edinirken, sosyal ve hukuksal konularda da haklarını öğreniyorlar.


“Kadın dostu şehir” kimliğini geliştirmeye çabalayan Nilüfer Belediyesi’nin Akademi kapsamındaki çalışmalarından yaklaşık 2 bin kadın faydalandı. “Taş boyama”,“yakma resim” gibi kurslarda yeni beceriler edinen kadınlara ayrıca, “Kendine Vakit Ayır” atölyeleri ile hayata farklı bakış açıları kazandırılırken, kadın sağlığı eğitimi ve ergenlik dönemi seminerleri de verildi.


1145 çocuğun kayıt olduğu Kadın ve Çocuk Akademileri’nde çocuklar da; gitar, resim, kukla yapımı gibi eğitimler alarak, basit robot maketi yapımı, güneş sistemi maketi gibi çalışmalar yaptılar. Oyun atölyelerine katılan çocuklara ayrıca; geri dönüşüm ve çevre kirliliği konularında da eğitimler verildi.


Kadın ve çocuklara çağrı


Akademilerin bütün yıl boyunca faaliyetlerini sürdüğüne dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Kadın ve Çocuk Akademisi’ne artan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akademilerin yaz döneminde de kadın ve çocukların vazgeçilmez adresi olduğunu ifade eden Başkan Turgay Erdem, yaz döneminde düzenlenen 91 çalışmaya binlerce kişinin katıldığını vurguladı.


Nilüfer’de Kadın ve Çocuk Akademisi sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Turgay Erdem, “Akademilerimize katılanlar eğitici ve öğretici çalışmalarla kendilerini daha da geliştirme fırsatı buluyor. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlardan beklentimiz özgür ve sorgulayan birey olmaları. Kadınların da sosyal ve ekonomik hayatın içinde daha fazla yer almalarını istiyoruz. Birçok çalışma yürütüyoruz tüm kadın ve çocukları akademilere katılmaya davet ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:35
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