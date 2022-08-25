Bu ahlâksızlığı siz yayıyorsunuz

Yavuz Selim İstanbul

Merhum Erbakan’ın 4 partisini kapatıp, 5 defa siyasi yasaklı yapan ve uyduruk “kayıp trilyon” davasında yüz kızartıcı suçtan mahkum eden CHP zihniyetiyle ittifak kuran Saadet Partisi, 6’lı Masa’nın “ahlaki erozyonla mücadele politikası yürüteceğini” savunmaya başladı.

Ahlakı korumak Zillet’e kaldı

CHP’yi iktidar yapmak için oluşturulan 6+1 partili Zillet İttifakı’nın fos çıkan son toplantısında yayınlanan bildiride “Ahlaki yozlaşma ve manevi tahribatın önüne set çekecek etkin politikalar geliştirilecek” şeklindeki kurnaz ifadeyi sadece Saadet Partisi sahiplendi. SP’nin yayın organı Milli Gazete’nin sürmanşetten yer verdiği ifadenin, Zillet partilerinin seçim vaadi olarak deklare ettiği politikalarla taban tabana zıt olması dikkat çekiyor. Sözde ahlaki erozyona karşı politika geliştirecek 6’lı Masa’nın CHP’si; alkol, uyuşturucu ve ahlaksız ilişkilerin yaşandığı festivallerin iptal edilmesine karşı çıkıp, eşcincel sapkınlığı meşrulaştırmaya çalışıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, fahri LGBT üyesi yapılıyor. Zillet bileşeni CHP, İP, GP ve Deva, fesat İstanbul Sözleşmesi’ni savunup yeniden yürürlüğe sokacaklarını ilan ediyor. İP, İslam’a sövülen Medeni Bilgiler kitabını ders olarak okutmayı vaat ediyor. SP’nin Zillet İttifakı’ndaki sönük konumu ve düştüğü garip durumu yorumlayan uzmanlar, “Bu ittifak mı ahlak erozyonuna mani olacak” sorusunu yöneltiyor.

Eşcinselliği savunuyorlar

Akit’e konuşan eski Refah Partisi Diyarbakır Merkez Sur Belediye Başkanı Cemal Toptancı, şunları dile getirdi: “O masanın etrafında oturanların bütün hedefi, 2023’te arzularına kavuştuklarında, 1923-1950 yılları arasında bu ülkede Müslümanlara, inançlarına, kutsal değer yargılarına nasıl tahripler yapıldıysa, camiler nasıl kapatılıp ahıra çevirildiyse aynılarını yaparlar. Bunlar LGBT’yi, eşcinselliği savunan bunlar hangi ahlaktan bahsediyor? ABD’li Biden’ın dostları bu Müslüman ülkede hangi ahlak normlarıyla siyaset yapacaklar? Buna çocuklar bile güler. 2023 seçimleri sonrası için bütün hedefleri İslami değer yargılarını tahrip etmektir.”

Milli Görüş’ün temsilcisi değil

Kılıçdaroğlu’nun fahri LGBT üyesi olmasına vurgu yapan RP’li Toptancı, şöyle devam etti: “Akşener’in bütün parti teşkilatlarına tavsiye ettiği ve ders kitabı yapacaklarını söylediği Medeni Bilgiler kitabı zararlı içeriklerle dolu. Temel Karamollaoğlu’nun diğer siyasilerle uyum içerisinde olması yanlış. Karamollaoğlu, LGBT’yi savunanlarla yan yana olarak hangi ahlaktan bahsediyor? Müslümanları kandırmanın zamanı geçti, dindarlar artık uyandı. SP artık Erbakan Hocamızın kurmuş olduğu ve hâlâ içerisinde bulunduğumuz Milli Görüş’ün temsilcisi değildir. Maalesef Karamollaoğlu, 6+1’in içerisinde siyaseti münafıklaştıran bir aktördür.”

Utanç verici bir ikiyüzlülük

Kutsala Saygı Derneği Başkan Yardımcısı Şükrü Sak da, şunları ifade etti: “Bir araya gelmelerinin ahlaki ve siyasi bir ilkesi, prensibi olmayan bu ittifakın vaatleri ve sözlerinin hiçbir inandırıcılığı da yok! Toplamda, ‘LGBT Türk aile yapısı için bir tehdit oluşturuyor mu?’ sorusuna, ‘Hayır efendim’ diyerek cevap vermişti bu masanın başındaki kişi! Şunu kabul etmek gerekiyor, toplumda çok ciddi bir yozlaşma yaşandığı bir gerçek. Fakat bu çürüme ve yozlaşmadan bunların rahatsız olduklarını söylemek imkânsız. Kaldı ki ‘politika’ geliştirsinler! Uyuşturucu, alkol, fuhuş ve her türlü pisliğin alenen ve toplu olarak yapıldığı, organize edildiği festivallerin iptal edilmesine itiraz eden bir zihniyetin ahlâki erozyonla mücadele politikası geliştireceğini düşünmek de safdillik olur. LGBT’ye destek veriyor, propagandasını yapıyorlar, İstanbul Sözleşmesini tekrar yürürlüğe koyacaklarını söylüyorlar. Bunu söyleyen ittifak, diğer taraftan ‘ahlâki erozyonla’ mücadele politikaları geliştireceklerini söylüyor! Bu utanç verici bir ikiyüzlülük ve yalan!”