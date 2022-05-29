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Bu ahlaksıza o rol verilir mi? Sizde hiç mi akıl yok oğlum?

Yaptığı ahlak dışı hareketlerle gündemden düşmeyen sözde oyuncu Can Yaman'a, rol alacağı yeni dizide verilecek rol "Yok artık" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 14:03:00 -
Bu ahlaksıza o rol verilir mi? Sizde hiç mi akıl yok oğlum?

Yaptığı ahlak dışı hareketlerle gündemden düşmeyen sözde oyuncu Can Yaman'a, rol alacağı yeni dizide verilecek rol "Yok artık" dedirtti.

Kariyerine İtalya’da devam eden Yaman'ın, dijital platformda yayınlanacak 'El Turco' dizisinde Osmanlı akıncısı “El Turco”yu canlandıracağı belirtildi.

Yaman'ın, diziden bölüm başına 1.5 milyon TL'yi de cebe indireceği öğrenildi.

 

Aras Bulut İynemli de Atatürk dizisinden bölüm başına alacağı 700 bin TL’lik ücretle gündeme oturmuştu.

 

 

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Yorumlar

Ömer

Ödül veriyorlar

Dayi

Bu haberi yazan belliki Bu delikanlının alacağı ücreti çok kıskanmış. Cebe indirmek ahlaksızca yapılan bir cümledir.
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