Bu adaylardan iş çıkar

Ekonomi Servisi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin, 31 Mart yerel seçimlerine katılacak olan belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan’ın “Demokrasi ve kalkınma yolculuğumuzun 15. imtihanından da inşallah zaferle çıkacağız” diye açıkladığı adayların büyük çoğunluğu bakanlık, belediye başkanlığı veya iş dünyasından gelen tecrübeleriyle seçmenin karşısına çıkacak.

Fatma Şahin ile yola devam

AK Parti’nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdiği mevcut başkanFatma Şahin, “Çok mutluyum, çok onurluyum. Temennim altından kalkmak, bana güvenenleri mahcup etmemek nasip olsun diliyorum” dedi. Şahin, duygularını şöyle dile getirdi: “Hem halkın hem de Hakk’ın rızasıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu alanı bize açmasıyla ve partimin, teşkilatımın sapasağlam arkamda durmasıyla yeniden görev verildi. Çok mutluyum, çok onurluyum. Temennim altından kalkmak, bana güvenenleri mahcup etmemek nasip olsun diliyorum.”

Ordu, Hilmi Güler’e emanet

AK Parti’nin eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler ise Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Güler’in adaylığı, üç dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürütmesi bakımından siyasi tecrübesi nedeniyle kentte olumlu karşılandı. AK Parti’nin Bolu Belediye Başkan Adayı, Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin oldu. AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Bolu İl Başkanlığı, milletvekilliği ve Bakan Yardımcılığı görevlerini başarıyla yerine getiren Fatih Metin’in bütün deneyimini ve çalışkanlığını Bolu’ya aktararak büyük bir kazanım sağlayacağından emin olduğunu belirtti.

Sekmen’le yeni hedeflere

AK Parti’nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı, mevcut başkan Mehmet Sekmen. Her alanda gelişen ve kalkınan Erzurum’u dün olduğu gibi bugün de el ve gönül birliğiyle hep birlikte daha büyük hedeflere taşıyacağını belirten Mehmet Sekmen, “Dün olduğu gibi bugün de ‘gönül belediyeciliği’ şiarıyla nasıl ki Erzurumspor’u zirveye taşıdıysak, aziz hemşehrilerimizin dua ve desteğiyle AK davamızın neferi, AK yürekli kıymetli teşkilatımızla birlikte Erzurum’u yeni hedeflerle, daha büyük mega ve dev projelerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Menderes Türel yeniden aday

AK Parti’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı mevcut başkanMenderes Türel oldu. Gençliğinden itibaren 35 yıldır Antalya’ya hizmet ettiğini belirten Türel, “Bizim memleket sevdamız öyle içi boş sözlerden ibaret değil. Bizim hayatımız Antalya’dır, hayallerimiz Antalya’dır. Allah şahidimizdir ki ilk günden bu yana gece gündüz demeden çalıştık, hâlâ çalışıyoruz. İnşallah çalışmaya da devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Aktaş’a büyük destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı da mevcut başkanAlinur Aktaş oldu. AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, yaklaşık bir yıl önce Aktaş’ın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlendirildiğini anımsatarak şunları söyledi: “Aktaş sempatik tavırlarıyla, gayretiyle, Bursa’nın sorunlarına pratik çözümleriyle kamuoyunda kısa sürede sevildi. Kamuoyunca oldukça önemli bir şekilde desteklendiğini biliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte 5 yıl boyunca kendi vizyonuyla Bursa’ya gerekli olan yatırımlar, planlar, projeler ve güzel çalışmalar yapacağına inanıyoruz.”

Burdur’a iş dünyasından aday

AK Parti’nin Burdur Belediye Başkan Adayı, Burdur Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Deniz Kurt oldu. AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Kurt’un teşkilatlarından gelen bir isim olduğunu söyledi. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik de “İş hayatından, tüccarlıktan gelen bir kardeşimiz. Yöneticiliği ve idareciliği bilen bir insan” diye konuştu.