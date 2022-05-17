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Ekonomi Bu adamın hayatı palavra! Bir sus be Atilla Yeşilada
Ekonomi

Bu adamın hayatı palavra! Bir sus be Atilla Yeşilada

Solakların ağzının içine baktığı sözde ekonomist Atilla Yeşilada, yine karnından konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 14:51:00 -
Bu adamın hayatı palavra! Bir sus be Atilla Yeşilada

 

Solakların ağzının içine baktığı sözde ekonomist Atilla Yeşilada, yine karnından konuştu. Her zaman olduğu gibi bir kez daha felaket tellallığına soyunan Yeşilada, dövizdeki sürecin 1970'lerde yaşandığı gibi ‘kapalı kambiyo rejimine' doğru gittiğini ileri sürerek "Bankalarda döviz hesabı bulunan vatandaşlara 'Likidite sıkıntısı var' denilerek hesaplarından para çekilmesi engellenecek. 'Hesabınız baki ama paranızın tümünü çekemezsiniz' denilecek" herzelerini yumurtladı.

 

Önümüzdeki süreçte kurumların kendi aralarında döviz işlemleri yapmasının engelleneceğini iddia eden korku pompalayıcısı, bu sözleriyle, Türkiye'de provokasyonun ne kadar ucuz ve basit olduğunu da göstermiş oldu. 

 

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