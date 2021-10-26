Bu adamı akıl hastanesine yatırın! Rahmi Turan contayı sıyırdı

yeniakit.com.tr

Solak mahallenin yalan pompalayan yayın organlarından Sözcü’de kalem oynatan Rahmi Turan, birinin kendisine yazma işini artık bırakması gerektiğini söylemesinin vaktinin geldiğini gösteren, beyin yakan bir yazıya imza attı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet gazetesi Din İşleri Yüksek Kurulu’nun verdiği bir fetvayı çarpıtarak skandal bir iddia ortaya atmıştı.

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun hazırladığı "Fetvalar" kitabında “Baldızıyla zina eden kişinin hanımı boş olur mu” sorusuna “Zina büyük günahlardan olmakla beraber eşlerden birinin zina etmesi, nikâhlarına zarar vermez” cevabı verildi. Gerekçe olarak da “Baldızla yapılan zinanın nikâhı sona erdirmemesi, baldızla olan evlenme yasağının ebedi değil geçici olmasından kaynaklanmaktadır” denilmişti.

Ancak solak medya, bu fetvayı ‘baldızla zina günah değil” fetvası verilmiş gibi lanse etti.

Rahmi Turan beyin yaktı

Rahmi Turan ise bugünkü yazısında bu yalanı sürdürerek skandal bir yorumda bulundu.

Turan yazısında yer verdiği Diyanet fetvasında, baldız ile zinaya ‘günah’ denildiğini aktarmasına rağmen, devamında yaptığı yorumda ‘mübah’ denildiğini idda etti. Peş peşe sarfettiği iki cümlede birbiri ile çelişen Turan kayışı koparttı.

İşte Turan’ın yazısından o bölüm;

“Diyanet Yayınları” tarafından basılan “Fetvalar” kitabının üçüncü baskısında yer alan garip bir fetva, sosyal medyada hâlâ tartışılıyor, tepki topluyor.

Kitapta “Baldızıyla zina eden kişinin hanımı boş olur mu?” sorusuna şu cevap veriliyor:

“Zina büyük GÜNAHLARDAN olmakla beraber, eşlerden birinin zina etmesi, bu fiili helâl görmedikçe nikâhlarına zarar vermez. Baldızla yapılan zinanın nikâhı sona erdirmemesi, baldızla olan evlenme yasağının ebedi değil, geçici olmasından kaynaklanmaktadır.”

Ne demek oluyor bu?

Yani o kafalara göre baldız ile zina MÜBAH, hiçbir sakıncası yok!

Sizin başka işiniz yok mudur yaa? Devlet size, 16 milyarı aşan muazzam bütçeyi bunları saçmalamanız için mi veriyor? Yazık değil mi bu milletin paralarına?