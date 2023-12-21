Bu adama neler oluyor? O eski halinden eser yok

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından ortaya çıkan bir istatistik ise Sarı Kırmızılı ekibi endişeye sevk etti. Bu sezon Avrupa’da ve ligde çıktığı 25 maçta 17 gol, 8 asistlik muazzam bir skor katkısı gösteren Mauro İcardi, son haftalarda ise düşüşte.



Özellikle iğne tedavisiyle maçlara çıktığı süreçte fiziksel olarak kötü gözüken Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi’nde gruptaki son 3 maçta gol atamazken, ligde ise son 3 maçta sadece 1 kez ağları havalandırdı, o da penaltıdan geldi. Arjantinli süper starın, üst üste oynanacak iki Fenerbahçe derbisinde sergileyeceği performans ise oldukça kritik olacak.