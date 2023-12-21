  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bu adama neler oluyor? O eski halinden eser yok
Spor

Bu adama neler oluyor? O eski halinden eser yok

Yeniakit Publisher
2023-12-21 11:09:00 -
Bu adama neler oluyor? O eski halinden eser yok

Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup etti. Son haftaları boş geçen Mauro Icardi, bu maçı da boş geçti ve performans düşüklüğü dikkat çekti.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından ortaya çıkan bir istatistik ise Sarı Kırmızılı ekibi endişeye sevk etti. Bu sezon Avrupa’da ve ligde çıktığı 25 maçta 17 gol, 8 asistlik muazzam bir skor katkısı gösteren Mauro İcardi, son haftalarda ise düşüşte.

Özellikle iğne tedavisiyle maçlara çıktığı süreçte fiziksel olarak kötü gözüken Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi’nde gruptaki son 3 maçta gol atamazken, ligde ise son 3 maçta sadece 1 kez ağları havalandırdı, o da penaltıdan geldi. Arjantinli süper starın, üst üste oynanacak iki Fenerbahçe derbisinde sergileyeceği performans ise oldukça kritik olacak.

Galatasaray'da tam anlamıyla deprem! Gündeme oturacak Ocak kararı…
Galatasaray'da tam anlamıyla deprem! Gündeme oturacak Ocak kararı…

Spor

Galatasaray'da tam anlamıyla deprem! Gündeme oturacak Ocak kararı…

Galatasaray'dan Dursun Özbek'in sağlık durumuyla ile ilgili açıklama geldi!
Galatasaray'dan Dursun Özbek'in sağlık durumuyla ile ilgili açıklama geldi!

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaray'dan Dursun Özbek'in sağlık durumuyla ile ilgili açıklama geldi!

Galatasaray'da ve Sparta Prag'da forma giyen Ujfalusi’den olay sözler! "Karşılaştırılamazlar bile"
Galatasaray'da ve Sparta Prag'da forma giyen Ujfalusi’den olay sözler! “Karşılaştırılamazlar bile”

Spor

Galatasaray'da ve Sparta Prag'da forma giyen Ujfalusi’den olay sözler! “Karşılaştırılamazlar bile”

Fenerbahçe derbi öncesi yaralandı
Fenerbahçe derbi öncesi yaralandı

Spor

Fenerbahçe derbi öncesi yaralandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23