Bu adam yolunu şaşırmış! Kılıçdaroğlu SADAT’a değil HDP’ye gitmeliydi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT hakkındaki ifalerinin ahlaksızlık, rezillik ve müfterilik olduğunu vurgulayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Kılıçdaroğlu, ortada tek bir illegal eylemi olmayan SADAT’ı, olmayan siyasi cinayetlerle suçlarken. Niçin kendi partisinin 1991-1995 yıllarındaki faili meçhul cinayetlerden sorumluluğunu hiç gündeme getirmiyor" diye sordu. Ayrıca Karahasanoğlu, "Yanıbaşındaki HDP’nin cinayetlerini sorgulayıp, Diyarbakır anneleri ile HDP genel merkezi önüne gitmesi gerekir iken, niye SADAT’ın kapısının önüne gidiyor?" ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Ak Parti iktidarı öncesindeki Türkiye’nin halini zaman zaman anlattığımızda “Ali bey, seçmenin yarısı o günleri bilmiyor, sen ne anlatıyorsun. Boşver 25 yıl öncelerini de, bugünü anlat sen” diyorlar.

O zaman ben de 2002 öncesinde yaşananları bir kenarda tutup, bugünkü ahlaksızlıklardan somut örnek vereyim..

“Bugünkü” derken..

Öyle “1-2 yıllık zaman dilimi”nden bile değil..

Bir gün önceki iki olayı, yanyana getirerek size aktarayım..

Bakalım 20 yıl öncesini anlatmaya gerek kalacak mı?

Birlikte anlatacağım iki olaydan birisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, devletin askeri faaliyetlerine, resmi herhangi bir görevleri olmaksızın, gönüllü olarak rehberlik yapmaya çalışan ve büyük çoğunluğu askeriyeden emekli isimlerin oluşturduğu SADAT’a yönelik algı operasyonu..

Kılıçdaroğlu, SADAT’ın İstanbul Beylikdüzü’ndeki merkezinin önüne gidiyor ve iftiralar eşliğinde şu konuşmayı yapıyor:

“Siyasi cinayetler demiştim. Karanlık odaklar var demiştim. Hangi maşalar kullanılacak bu karanlık işlerde? Kimler hangi hedefler için devreye girecek? Her türlü kaostan SADAT gibi paramiliter danışmanlar sorumlu tutulur.”

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