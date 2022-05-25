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Gündem Bu adam Türkiye’yi yönetmeye talip! Ümit Özdağ fena trollendi
Gündem

Bu adam Türkiye’yi yönetmeye talip! Ümit Özdağ fena trollendi

Haddini ve boyunu aşan açıklamalarıyla gündemi meşgul eden Zafer Partisi'nin faşist Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyada bir kullanıcı tarafından trollendi.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 15:33:00 -
Bu adam Türkiye’yi yönetmeye talip! Ümit Özdağ fena trollendi

Irkçılıkla gözünü karartan Zafer Partisi'nin faşist Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medyadan trollendi.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslendi.

Bir Twitter kullanıcısının esprili bir şekilde ‘kadınlar için askıda öz savunma’ projesini anlattığı paylaşım serisini alıntılayan Ümit Özdağ, “İstanbul’da kendilerini yollarda yürürken, metro/ otobüste giderken, asansörde iner çıkarken güvende hissetmeyen kadınların özsavunması için değişik ürünlere ulaşmaları için dayanışma başlatılmış. Süleyman Soylu, tik tokçuları, kadınlar kendilerini savunuyor” ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ’ın alıntı yaptığı “İlhamiAbi” adlı hesap, bu paylaşımdan sonra hesabını kapattı. Farklı bir kullanıcı adı ile başka bir hesap açtı.

Bu adam Türkiye’yi yönetmeye talip!

"Baraj gibi problemimiz yok" gibi sözlerle aklınca iktidara oynayan Ümit Özdağ’ın trollenmesi vatandaşlar tarafından alay konusu oldu.

Vatandaşlar,  Özdağ için "Bu adam Türkiye’yi yönetmeye talip!" ifadelerini kullandı.

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