Bu adam narkozun etkisinde mi? Öztürk Yılmaz bıçaklanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı
Tanımadığını iddia ettiği bir saldırganın bıçakladığı Öztürk Yılmaz, hasta yatağından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçladı.
Yeniakit.com.tr
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, uğradığı bıçaklı saldırıya ilişkin açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
"Yapanları kınayabilirsiniz. Yapan kriminal bir adam." diyen Yılmaz, "Ama asıl yaptıranlara sormak lazım." ifadelerini kullandıktan sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçladı.
Narkoz etkisinde olduğu düşünülen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
Yaptıranlara söylüyorum. Ve başta Erdoğan'a söylüyorum. Siz hiçbir şey yapamazsınız. Sizden korkan namerttir. Sizden korkan sizin gibi olsun.