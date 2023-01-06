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Gündem Bu adam İlahiyat'ta hoca! Eda Taşpınar'ın rezaletini böyle savundu
Gündem

Bu adam İlahiyat'ta hoca! Eda Taşpınar'ın rezaletini böyle savundu

Eda Taşpınar'ın İstanbul'daki bir cami içinde verdiği ahlak dışı pozlarını savunan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Hayri Kırbaşoğlu, "Camide poz veren hanımefendiyi hemen yargılıyoruz ama bakalım hakaret etmek gibi bir niyeti var mıydı?" dedikten sonra ecdad düşmanlığına soyundu: Mabetleri kutsamak Osmanlı'dan miras kaldı. Sonuçta mabetler insan eli ile yapılmıştır.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 23:56:00 -
Bu adam İlahiyat'ta hoca! Eda Taşpınar'ın rezaletini böyle savundu

 Yeniakit.com.tr 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Hayri Kırbaşoğlu, İstanbul'daki bir camide ahlak dışı pozlar veren Eda Taşpınar'ı savundu.

Taşpınar, İstanbul Adalet Sarayı'nda verdiği ilk ifadesinde, "Oranın bir ibadethane olduğunu bilmiyordum." kurnazlığına girişti.

Adeta Taşpınar'ın mahkemedeki ifadesine destek veren Kırbaşoğlu da, "Camide poz veren hanımefendiyi hemen yargılıyoruz ama bakalım hakaret etmek gibi bir niyeti var mıydı? Belki mescid olduğundan haberi yok." dedi.

Ecdad düşmanlığı da yapan Hayri Kırbaşoğlu, şöyle devam etti:

Mabetleri kutsamak Osmanlı'dan miras kaldı. Sonuçta mabetler insan eli ile yapılmıştır.

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