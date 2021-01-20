  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bu açık artırmada yok yok...
Ekonomi

Bu açık artırmada yok yok...

İstanbul 26. İcra Dairesi, icradan satışa çıkardığı yüzlerce muhtelif elektronik eşya ve çeşitli renklerde bay bayan deri ceket, çanta, eldiven ve çizme gibi ürünlerle adeta yok yok dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 14:24:00 -
Bu açık artırmada yok yok...

Mehmet Yavuz Karahan (Mollafenari Mah. Bab-ı Ali caddesi No: 3/A Fatih/İstanbul) adresinde yapılacak açık artırmada deri ürünlerden elektronik eşyalara, beyaz eşyadan büro malzemelerine kadar yüzlerce ürün bulunuyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 23.02.2021 tarihinde yapılacak açık artırmaya o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı açıklanıyor.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sağlık Bakanlığı 10 kuralı açıkladı! İşte aşı yapılmayacak 4 grup
Sağlık

Sağlık Bakanlığı 10 kuralı açıkladı! İşte aşı yapılmayacak 4 grup

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısının uygulanması ve sonrasında oluşabilecek istenmeyen etkilerin takibine ilişkin kuralları açıkladı. Buna gö..
Rus bilim insanı dikkat çekti: Koronavirüse yakalanma ihtimalini yüzde 250 artırıyor
Sağlık

Rus bilim insanı dikkat çekti: Koronavirüse yakalanma ihtimalini yüzde 250 artırıyor

Moskova Devlet Üniversitesi Uyku Tıbbı Merkezi Başkanı olan Rus bilim insanı Aleksandr Kalinkin, koronavirüse yakalanma riskini yüzde 250 or..
İran'dan Katar'ın çağrısına cevap
Dünya

İran'dan Katar'ın çağrısına cevap

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Katar'ın Körfez'deki Arap ülkelerine İran ile diyalog çağrısında bulunması hakkında açıklamalard..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay