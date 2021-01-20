Bu açık artırmada yok yok...
İstanbul 26. İcra Dairesi, icradan satışa çıkardığı yüzlerce muhtelif elektronik eşya ve çeşitli renklerde bay bayan deri ceket, çanta, eldiven ve çizme gibi ürünlerle adeta yok yok dedirtti.
Mehmet Yavuz Karahan (Mollafenari Mah. Bab-ı Ali caddesi No: 3/A Fatih/İstanbul) adresinde yapılacak açık artırmada deri ürünlerden elektronik eşyalara, beyaz eşyadan büro malzemelerine kadar yüzlerce ürün bulunuyor.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 23.02.2021 tarihinde yapılacak açık artırmaya o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı açıklanıyor.
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