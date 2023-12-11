Bu 7 alışkanlık böbrekleri bitiriyor! İbrahim Saraçoğlu'ndan çağrı: Eğer bunlar olursa hemen kontrol altına alın

İşte siz farkında olmadan böbreklerinize zarar verebilecek bazı günlük alışkanlıklar: Kendinizi hemen kontrol etme vakti geldi. İbrahim Saraçoğlu’dan Böbrek Yetmezliği için Bitkisel Kür Tarifi ve diğer detaylar...

Çok fazla protein tüketmek:

Yeterli protein almak önemlidir, ancak çok fazla et tüketmek böbrek sağlığınız için zararlı olabilir. Deniz ürünleri, yumurta ve fındık gibi farklı protein türlerinden daha küçük porsiyonlar yemeye çalışın.

Yüksek sodyumlu yiyecekler tüketmek:

Çok fazla tuz tüketmek böbreklerinizin aşırı çalışmasını sağlar. Ayrıca böbrek taşlarına neden olabilir ve tansiyonunuzu yükseltebilir.

Sigara içmek:

Sigara içmek böbreklerinize kan akışını yavaşlatır ve bu da onların düzgün çalışmamasına neden olabilir. Sigarayı bırakmak için daha fazla beklemeyin, bugün bırakma planınızı oluşturun!

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Alkol tüketmek:

Alkol vücudunuz için bir toksindir. Aşırı tüketim özellikle zararlıdır ve akut böbrek hasarına neden olabilir.

Ağrı kesicilerin uzun süre kullanılması:

Sürekli olarak reçetesiz satılan ibuprofen ve aspirin gibi ağrı kesici ilaçlar alıyorsanız doktorunuzla konuşun. Bu ağrı kesiciler uzun vadede böbreklerinizde olumsuz etkilere neden olabilirler.

Yeterince su içmemek:

Günde 8 bardak su içiyor musunuz? Cevabınız hayır ise böbreklerinize büyük zarar verdiğinizden emin olabilirsiniz. Yeterince su içmezseniz, böbrekleriniz susuz kalır ve vücudunuzdaki atıkları uygun şekilde boşaltamaz.

Çok sıkı egzersiz yapmak:

Fiziksel sağlığınız için iyi bir egzersiz şarttır, ancak kendinizi çok hızlı bir şekilde zorlarsanız, vücudunuz böbreklerinize zarar verebilecek kimyasalları serbest bırakır. Egzersizlerinizi aşamalı olarak oluşturduğunuzdan emin olun.

İbrahim Saraçoğlu’dan Böbrek Yetmezliği için Bitkisel Kür Tarifi

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı sarı ballıbaba

1 tatlı kaşığı yoğurt otu

1 tatlı kaşığı altınbaşak

2,5 su bardağı suyu

Hazırlanışı:

2,5 su bardağı suyu kaynatın. İçine 1 tatlı kaşığı sarı ballıbaba ve 1 tatlı kaşığı altınbaşak ilave ediniz. Kısık ateşte 6 dakika kaynatınız. Daha sonra içerisine 1 tatlı kaşığı yoğurt otu katınız. 5 dakika daha kaynatınız. Karışımı süzüp yarısını sabah kahvaltıdan 2 saat sonra diğer yarısını akşam yemeğinden 2 saat sonra içiniz. Her gün taze olarak hazırlayıp bu bildirilenlerden başka bir şeyi içine katmayınız.

Uygulanışı:

Uygulamaya 1 ay boyunca devam edilir.1 ayın ardından 2 hafta ara verilir. Ve tekrar 1 aylık kür uygulanır.

Sağlıklı Bir Böbrek İçin Tüketilmesi Gereken 7 Yiyecek

Sağlıklı beslenme söz konusu olduğunda böbrek öncelik listemizdeki ilk şey değildir. Ancak diyetimizdeki bu basit yiyeceklerle böbrek sağlığımızı iyileştirmek için yiyebileceğimiz besinleri sizler için derledik.

İşte sağlıklı bir böbrek için yemeniz gereken 7 yiyecek:

1. Elma:

Doktorların önediği en sağlıklı atıştırmalık olan elma, böbrekleri korumak için de faydalıdır. Elmalardaki yüksek pektin içeriği, böbrek hasarıyla ilişkili risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olur.

2. Meyveler:

Meyveler harika bir antioksidan ve faydalı besin kaynağıdır. Çilek, yaban mersini, kızılcık gibi böbrek sağlığını korumak için diyete eklenebilecek çok sayıda çilek vardır.

3. Turunçgiller:

Böbreğinizi sağlıklı tutmak istiyorsanız , ne kadar çok C vitamini o kadar iyidir. Portakal, limon gibi turunçgiller bu hayati vitamini bolca içerir. Her gün limon suyu tüketmenin böbrek taşı oluşum riskini düşürdüğü görülmüştür.

4. Lahana:

Lahana, sodyum açısından doğal olarak düşüktür, bu da onu böbrek hastalığını önlemek için harika bir sebze yapar. Aynı zamanda genel sağlık için de bir dizi yararlı bileşik ve vitamin içerir. Lahana yemenin en iyi yolu, sağlığa olan faydalarını korumak için hafifçe pişirilmesidir .

5. Tatlı Patates:

Tatlı patateste bulunan vitamin ve mineral miktarı günün herhangi bir saatinde tüketmek için harikadır. Yüksek lif içeriği daha da yavaşça parçalanır ve bu da ağırlığı azaltmak için idealdir.

6. Kara lahana:

Koyu yapraklı yeşil sebzeler, daha iyi böbrek sağlığı için diyetinize mutlaka dahil edilmelidir. Karalahana, kolayca bulunabilen ve yüksek vitamin ve mineral içeriği nedeniyle eklenebilen süper besindir.

7. Karnabahar:

Karnabahar, bol miktarda C Vitamini, Folat ve lif içeren güçlü bir sebzedir. Böbrek için maksimum sağlık yararları için kaynatılabilir veya hatta çiğ olarak alınabilir Beslenme uzmanı Shilpa Arora ND, sudan zengin yiyecekler yemenin sağlık için faydalı olabileceğini söylüyor. Shilpa Arora , “Kereviz, kakadi , salatalık, şişe kabak ve karpuz sağlıklı böbrekler için olmazsa olmazlardandır” diyor. Uzmanların tavsiye ettiği bir diğer içecek ise hindistan cevizi suyu. Hindistan cevizi suyu, potasyum açısından yüksek olduğu ve fazla sodyumun atılmasına yardımcı olduğu için böbrekler için son derece iyileştirici etkiye sahiptir.