Bu 4 ilde bulunanlar dikkat! Uyarı geldi.
Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli hava etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, Trabzon, Giresun, Ordu ve Rize çevrelerinde yağmur geçişleri kendisini gösterecek.31 Temmuz 2019 Çarşamba 07:41
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İllere göre hava durumu
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Anadolu Yakası puslu, öğleden sonra Avrupa Yakası yer yer parçalı bulutlu
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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