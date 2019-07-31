0553 313 94 23

Bu 4 ilde bulunanlar dikkat! Uyarı geldi.

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli hava etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, Trabzon, Giresun, Ordu ve Rize çevrelerinde yağmur geçişleri kendisini gösterecek.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 07:41
Bu 4 ilde bulunanlar dikkat! Uyarı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Anadolu Yakası puslu, öğleden sonra Avrupa Yakası yer yer parçalı bulutlu

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

 

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 07:41
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Ordu
  4. Giresun
  5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  6. hava durumu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tesettürlü hanımların dikkat etmesi gereken saç bakım önerileri
    1. Tesettürlü hanımların dikkat etmesi..
    2. Bu 4 ilde bulunanlar dikkat! Uyarı..
    3. Günün kahramanları: Mahsur kalanları..
    4. Hazırlanıyor! Türkiye peşine düşecek
    5. Başkent’te hızını alamayan otomobil..
    6. 16 yaşındaki gencin kullandığı..
    7. ABD'de Demokrat Parti'nin başkan aday..
    8. Irak’ta dikkat çeken karar… İran..
    9. Ankara ile Bağdat hattı geliyor…..
    10. ABD'den 3 ülkeye silah satışı… Mısır’a..
    11. Yunanistan’a resti böyle çekti…..
    12. Terörle mücadele sürüyor… Etkisiz hale..
    13. 31.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    14. 12 bin personel alınacak… Resmi..
    15. Ankara'da laf atma kavgası… Çok sayıda..
    16. AVM’ye tekrar gelince… O sapık..
    17. Feci kazada acı detay ortaya çıktı
    18. İran’dan kritik uyarı… ‘Bu süreç..
    19. Sincan’da ’kimyasal zehirlenme’ paniği
    20. 12 bin sözleşmeli sağlık personeli..
    21. Müstakil eve atılan EYP korkuttu
    22. Ankara’da kontrolden çıkan araç takla..
    23. Türk Telekomda yeni Üst Yönetici Ümit..
    24. Bolu’da, TEM Otoyolu’nda mukavva yüklü..
    25. Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor
    26. Çin’in yaşlı nüfusu, Türkiye nüfusunun..
    27. Sanatçı Simge Sağın Büyükçekmecelileri..
    28. Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni..
    29. ABD'den 3 ülkeye 1,5 milyarlık silah..
    30. Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli..
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Digitürk Türkiye’den çekiliyor mu? 'Bu anlaşma sürdürülemez'
    Digitürk Türkiye’den çekiliyor mu? 'Bu anlaşma sürdürülemez'
    Türkiye o alçakların peşini bırakmıyor… MİT o çantanın peşinde
    Türkiye o alçakların peşini bırakmıyor… MİT o çantanın peşinde

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Başkanlar takipte! Hepsine karne çıkarılacak
    Başkanlar takipte! Hepsine karne çıkarılacak
    Diyanet'ten Mustafa İslamoğlu'na reddiye!
    Diyanet'ten Mustafa İslamoğlu'na reddiye!