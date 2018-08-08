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Bu 20 siteye Türkiye'den erişilemeyecek!

TÜRSAB Hollanda Menşeili Booking.com'un ardından Türkiye'de vergi mükellefiyeti olmayuan 20'ye yakın online rezervasyon sitesine dava açmak için harekete geçiyor.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:42
Bu 20 siteye Türkiye'den erişilemeyecek!

Booking.com isimli online otel rezervasyon sitesi geçen yılın başında Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) açtığı dava sonucunda haksız rekabete neden olduğu ve vergi ödemediği gerekçesiyle söz konusu siteye Türkiye’den erişim engellenmişti.

Şimdi ise TÜRSAB Yönetim Kurulu aldığı karar sonucunda booking.com benzeri şekilde yurtdışı merkezli, Türkiye’de vergi ödemeyen online rezervasyon sitelerine dava açmaya hazırlanıyor.

 Hürriyet'in haberine göre; Bu kapsamda davaya konu 20’ye yakın internet sitesinin olduğu ifade ediliyor. Eğer karar çıkarsa yurtdışı merkezli birçok online otel rezervasyon sitesine Türkiye’den erişim engellenebilir.

İsmi geçen 20 site arasında airbnb, agoda, skyscaner ve expedia gibi dünyaca ünlü rezervasyon siteleri de bulunuyor.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:42
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