BTSO seçimleri öncesi dikkat çeken çıkış!

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesi adaylar sahadaki çalışmalarını hızlandırdı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Adayı Özer Matlı, Birlikte Çalışma Merkezi'nin açılışında açıklamalarda bulundu. Sanayici, tüccar, KOBİ temsilcileri, küçük işletme sahipleri, girişimciler, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerin katıldığı töreninde konuşan Özer Matlı, Birlikte Çalışma Merkezi'nin kuruluş amacını anlattı. "Bu akşam burada yalnızca bir merkezin kapılarını açmadık. Bursa iş dünyasında yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz.” diyen Matlı, şunları söyledi.

“Buraya özellikle 'seçim ofisi' demedik. Çünkü bizim meselemiz yalnızca bir seçimi kazanmak değildir. Bizim meselemiz; Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı 60 bin üyesinin tamamıyla yeniden buluşturmak, her üyemizi odasının gerçek sahibi yapmak ve Bursa'nın geleceğini birlikte kurmaktır. Bu nedenle buranın adı ‘Birlikte Çalışma Merkezi’. Bir kişinin etrafında toplanmaya değil, bütün üyelerimizin gücünü aynı hedefte buluşturmaya geliyoruz. Biz daha yeni başladık"

“Dönüşümü başlatmak için adayız”

Bursa'nın Türkiye'ye yön veren üretim, ticaret, ihracat ve istihdam merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Matlı, küresel değişim karşısında BTSO'nun, mevcut yöntemlerle yoluna devam edemeyeceğini belirtip, "Bugün çarşıda, fabrikada, atölyede, ofiste de aynı ihtiyacı duyuyoruz: Bursa'nın bir dönüşüme ihtiyacı var. Ticaretin kuralları değişiyor. Teknoloji, finansman, rekabet ve pazarlar değişiyor. Böylesine büyük bir değişim yaşanırken Bursa yerinde sayamaz. BTSO da alışılmış yöntemlerle yoluna devam edemez. Bursa'nın ihtiyacı sadece günü kurtaran adımlar değil, bütün sektörleri kapsayan güçlü bir dönüşümdür. İşte biz bu dönüşümü başlatmak için adayız." şeklinde konuştu.

“Başarı, yapılan işlerin sayısıyla değil, üyelerin hayatında oluşturulan etkiyle ölçülür”

Konuşmasında, BTSO'nun kurumsal geçmişine ve kuruluş mirasına sahip çıkacaklarını dile getiren Matlı, BTSO'nun kurucusu Osman Fevzi Efendi'nin kabrini ziyaret ettiklerini hatırlattı. BTSO’ya, kuruluşundan bugüne kadar emek veren bütün başkanlara, meclis üyelerine, meslek komitesi temsilcilerine ve çalışanlara teşekkür eden Matlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılan her doğru işi Bursa'nın değeri kabul ediyoruz. Ancak geçmişe vefa göstermek, bugünün ihtiyacını söylemeye engel değildir. Tam tersine, o büyük mirasa sahip çıkmanın yolu; kurumu zamanın ihtiyaçlarına göre yenilemek ve daha ileri taşımaktır. Çünkü kurumlar binalarıyla değil, üyeleriyle yaşar. Başarı, yapılan işlerin sayısıyla değil, üyelerin hayatında oluşturulan etkiyle ölçülür. Kurumlar gücünü makamlarından değil, temsil ettikleri insanların güveninden alır'

'60 bin üyenin tamamının yönetimi olacağız'

Toplam, 60 Bin üyenin odalarından ayrıcalık değil adalet, mesafe değil temas, söz değil sonuç beklediğini ifade eden Matlı, destek veren ya da farklı düşünen her üyenin BTSO'nun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Göreve gelmeleri halinde sadece kendilerine oy verenlerin değil, 60 bin üyenin tamamının yönetimi olacağını ifade eden Matlı, ticaret ve sanayinin birbirinin rakibi olmadığını belirtti.

Tüm işletmelerin, BTSO’nun eşit sahibi olduğunu kaydeden Matlı,

Herhangi bir sektörün gücünün diğerinin önüne geçmeyeceğini, bir üyenin, cirosu, çevresi ya da adresinin aldığı hizmetin ölçüsü olmayacağını belirtip, tüm üyelerin, odanın sunduğu imkanlarından, adaletli bir şekilde yararlanacağını ifade edip, “Bir sektörün gücü diğerinin önüne geçmeyecek. Bir üyenin ölçeği, cirosu, çevresi ya da adresi aldığı hizmetin ölçüsü olmayacak. Odanın imkânları bütün üyelerimize adaletle ulaşacak." dedi.

“Cesarete ve icra gücüne sahip bir ekip”

Üretimin içinden gelen bir iş insanı olduğunu belirten Özer Matlı, yatırım yapmanın, istihdam oluşturmanın ve binlerce çalışanın sorumluluğunu taşımanın ne anlama geldiğini çok iyi bildiğini ifade etti.

Bugün 32 şirket, 31 marka, 11 sektör, 81 il ve 7 bini aşkın çalışma arkadaşına ulaşan bir yapıyı birlikte kurduklarını belirten Matlı, Bursa Ticaret Borsası'ndaki görev dönemlerinde de kurumun gücünü ve etkinliğini artıran önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti. Matlı, "Bunları kendimi anlatmak için değil; Bursa iş dünyasının önündeki dönüşümü yönetecek tecrübeye, cesarete ve icra gücüne sahip bir ekip olduğumuzu belirtmek için söylüyorum. Ben bir koltuğa değil; Bursa iş dünyasının yükünü, beklentisini ve umudunu taşımaya talibim" şeklinde konuştu.