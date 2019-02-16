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BTSO, Bursa Teknik Üniversitesi ile iş birliğini güçlendiriyor

Üniversite ve sanayi işbirliği alanında önemli projeleri hayata geçiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ‘yenilikçi devlet üniversitesi’ vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile iş birliğini güçlendiriyor.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:57
BTSO, Bursa Teknik Üniversitesi ile iş birliğini güçlendiriyor

Üniversite ve sanayi işbirliği alanında önemli projeleri hayata geçiren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ‘yenilikçi devlet üniversitesi’ vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile iş birliğini güçlendiriyor.


BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve yönetim kurulu üyeleri, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir’i ziyaret etti. Üniversite yönetimi ve akademisyenlerin de iştirâk ettiği ziyarette Başkan Burkay ve yönetim kurulu üyeleri, üniversitenin araştırma laboratuvarlarını inceledi. Rektör Karademir’den 4 bin 600’ün üzerinde öğrencinin eğitim gördüğü üniversitenin çalışmaları ile ilgili bilgiler alan Başkan Burkay, istişâre toplantısında akademisyenler ile de bir araya geldi.


BTSO Başkanı İbrahim Burkay, oda olarak Bursa ekonomisinin üretim, ihracat ve istihdamına katkıda bulunmanın yanı sıra birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Bursa ekonomisinin kalkınma hedeflerine ulaşmasında üniversite sanayi iş birliğinin kilit rol üstlendiğine işaret eden Başkan Burkay, şehrin aklı olan üniversitelerle iş birliği kanallarını daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. BTSO’nun bünyesinde yer alan sektörel konsey yapılanmasına BTÜ ve Bursa Uludağ Üniversitesi akademisyenlerin de fikirleriyle dinamizm kattığını dile getiren Burkay, “Bilim ve teknoloji; kamu, özel sektör, üniversiteler ve sanayi ekosisteminde gelişiyor. Bu alanda atılan her adım ekonomiye ciddi katkı sağlıyor” dedi.


Önümüzdeki süreçte katma değeri yüksek üretim ve ihracat hedefi doğrultusunda BTÜ ile sanayi arasındaki bilgi ve teknoloji akışını artırmak istediklerini belirten Burkay, “Bilgi, bilim, teknoloji ve Ar-Ge faaliyetleri şehirlere yön veriyor. Bilgiyi ürüne dönüştüğümüz ölçüde kentimiz ve ülkemiz gelişecektir. Bu süreçte en önemli rehberimiz bilim ve teknoloji olacaktır. 42 binin üzerinde girişimciye sahip odamız, BTÜ ile bundan sonra daha uzun vâdeli, çok yönlü ve sonuç odaklı iş birliği çalışmalarına devam edecektir.” diye konuştu.


Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, kısa bir sürede akademik ve idare kadro ile sağlıklı bir eğitim müfredatı oluşturduklarını söyledi. Üniversite olarak diploma sahibi gençlerin iş hayatına katılması ve önemli bir kısmının kendi işini kurmasını hedeflediklerini ifade eden Karademir, “Ülkemizde üniversite öğrenimi gören öğrenci sayısı yaklaşık 7.5 milyon. Her sene 2.5 milyon öğrencimiz üniversitelerden mezun oluyor. BTÜ olarak vasıflı öğrenci sayımızı koruyarak, sektörlerle iç içe ve uygulamalı eğitim odaklı çalışmalar yapıyoruz. Bu noktada önemli bir mesafe aldık. Bursa’daki paydaşlarımız için önemli olan bölümler üzerine yoğunlaştık. Bunun dışında öğrencilerimizin aldığı derslerin güncel ve sektördeki ortamı yansıtan yenilikte olmasını istiyoruz. Her geçen gün kendisini yenileyen teknolojik gelişmelerden öğrencilerimize yansıtmayı hedefliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:57
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