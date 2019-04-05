BTSO Başkanı Burkay:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yaklaşık 90 firmada 5 bin kişiye istihdam sağlayan Kayapa Islah OSB’nın ‘Organize Sanayi Bölgesi’ statüsü kazanmasının Bursa’nın hedeflerine büyük güç katacağını söyledi.

Türkiye’nin ilk sanayi bölgesini kurma vizyonuna sahip olan Bursa, yeni OSB’lerle ülke hedeflerindeki öncü rolünü güçlendirmeyi sürdürüyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2014 yılında Islah OSB sürecine başlayan Kayapa sanayi bölgesinin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) statüsüne kavuştuğunu ifade etti. Başkan Burkay, bölge sanayicilerinin OSB’lerin sunduğu avantajlarla küresel ölçekteki rakiplerine karşı daha rekabetçi bir yapıya kavuştuğuna dikkat çekti.

90’a yakın işletmenin faaliyet gösterdiği Kayapa Islah OSB’nin OSB sürecini başarılı bir şekilde tamamlamasıyla Bursa ekonomisinin daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu söyleyen İbrahim Burkay, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak Islah OSB sürecinde bölge sanayicimizin sürekli yanında olduk. BTSO Yönetim Kurulu ve Meclisimizde yer alan arkadaşlarımızın da katkılarıyla Kayapa bölgemiz OSB kimliği kazandı. Bu süreçte büyük emekleri bulunan Sayın Valilerimize, bölgemizin yönetiminde yer alan meclis ve komite üyelerimize, bölge sanayicilerimiz ve tüm paydaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Daha önce ıslah OSB süreçlerini de tamamlayıp OSB kimliği kazanan Yenice ve Akçalar’da da emeği geçen sanayicilerimize ve sivil toplum kuruluşlarımızı da ayrıca kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Yeni başarı hikâyeleri yazacağız”

21 OSB’nin yer aldığın Bursa’da 25 milyar dolarlık yatırım, 40 milyar dolarlık ihracat hedefiyle Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde de (TEKNOSAB) çalışmaların devam ettiğini söyleyen İbrahim Burkay, “İlklerin şehri Bursa, yeni sanayi devrimine geçişte de ülkemize öncülük etmeye devam edecek. Müteşebbislerimizin üstün gayretleriyle kentimiz yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecek” diye konuştu.

İbrahim Burkay, ayrıca Barakfakih Islah OSB’nin organize sanayi bölgesi olması için çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.