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BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) haziran ayı meclis toplantısı yapıldı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:34
BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) haziran ayı meclis toplantısı yapıldı. BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Türkiye’de birinci gündemin artık ekonomi olması gerektiğini belirterek, “Ülkemizin geleceği için artık ihracatı, istihdamı ve üretimi konuşmalıyız” dedi.


Oda hizmet binasında düzenlenen meclis toplantısında konuşan Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ülke olarak çetin bir dönemden geçtiklerini belirterek, devlet tarafından iş dünyasına sunulan her desteğin firmalar için büyük önem taşıdığını söyledi. Son bir ayda Bursa iş dünyası temsilcilerinin talepleriyle önemli düzenlemelerin hayata geçtiğini ifade eden İsmail Kuş, “Özellikle 12 bankanın katılımı ve KGF kefaletiyle firmalarımıza yönelik 25 milyar TL’lik yeni destek paketi, ekonomimize dinamizm kazandıracak. Sektörlerimizi ve iç piyasamızı harekete geçirecek değerli destekler için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve hükümetimize iş dünyamız adına şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.


İsmail Kuş, Türkiye ekonomisinin lokomotif şehri Bursa’nın ihracat, istihdam ve katma değerli üretim noktasında yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğini belirterek, “Hep birlikte rekor yükselişler kaydeden ihracatımızı en kısa sürede 200 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bursa iş dünyası olarak ülkemizin gücüne ve geleceğine inanıyoruz. Seçim dönemini geride bıraktık. Artık ekonomi, gündemimizin birinci maddesi olmalıdır. İstihdama, vasıflı üretime ve ihracata odaklanmalıyız. Bursa’mız önümüzdeki süreçte yeni başarı hikâyelerinin mimarı olmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.


Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Türkiye ekonomisi için büyük değer taşıyan mesleki ve teknik eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte önemli çalışmalara imza attıklarını vurguladı. İsmail Kuş, “Bursa iş dünyası temsilcileriyle oda olarak yönetiminde söz sahibi olduğumuz okullarla birlikte 13 mesleki ve teknik lisede nitelikli dönüşümün startını verdik. BEBKA ve sivil toplum kuruluşlarımızın işbirliğinde hayata geçirdiğimiz Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi sayesinde 13 tematik alanda eğitim programımızı belirledik. Odamız, ayrıca 13 okula ilâveten 6 meslek lisesinin daha hazırladıkları projelerde yer aldı. Mesleki eğitim ülkemizin en önemli meselelerinden birisidir. Öncülük ettiğimiz bu önemli hamleler, Bursamızın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini sağlayacak ve meslekî eğitim kurumlarımıza kalite kazandıracaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:34
  1. doğa

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