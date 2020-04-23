BTP yeni genel başkanı kim oldu? Haydar Baş'ın yerine kim geçti?

BTP yeni genel başkanı kim oldu?

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanlığı'na partinin online gerçekleştirilen olağanüstü MYK toplantısında oybirliğiyle Haydar Baş’ın oğlu, Hukukçu Hüseyin Baş seçildi.

BTP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Prof. Dr. Haydar Baş'ın 14 Nisan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından olağanüstü toplandı. Koronavirüs salgını nedeniyle online yapılan toplantıda Prof. Dr. Haydar Baş'ın oğlu hukukçu Hüseyin Baş, oybirliğiyle genel başkanlığa seçildi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, yaptığı teşekkür konuşmasında, şunları söyledi:

"Hepimizin başı sağolsun. Biz acıyı yaşıyoruz. Bu göreve layık görüldüğüm için MYK üyelerine ve parti teşkilatına teşekkür ediyorum. Prof. Dr. Baş'ın davasını en güzel şekilde ve layıkıyla taşıyacağıma, taşımaya gücümün yettiğinin ötesinde çaba göstereceğime söz veriyorum. Burada Prof. Dr. Baş'ın 'her bir ilde 50 kabine çıkartırım' dediği bu mevcut teşkilatı en büyük destekçim olarak görmenin mutluluğu, gururu ve rahatlığıyla bu görevi taşımaya çalışacağıma hepinize söz veriyorum. Allah hepimiz için en hayırlısını nasip etsin. Çok güzel günler geleceğine inanıyorum. Bizler Atatürk gibi olmak için, bu davayı sahiplenmek ve sırtlanmak için elimizden geleni yapacağız. Allah da bize bu yolda kutlu kaderler nasip etsin. Hepinize çok teşekkür ediyorum."BTP Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Av. Lütfullah Önder, yaptığı basın açıklamasında, şunları kaydetti:"Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Hakk'a rıhlet etti. Ancak geride onlarca eser ve dünyaya malolmuş fikirler bıraktı. Tüm dünyanın ekonomik çöküşten bahsettiği ve çıkış aradığı şu günlerde onun Milli Ekonomi Modeli çok daha fazla önem kazandı. Onun literatüre kazandırdığı Milli Para, Milli Paralarla Dış Ticaret, Vatandaşlık Maaşı gibi kavramları, bugün dünyada çok daha yoğun konuşuyor ve dünya bunları uyguluyor.Milli Ekonomi Modeli Tezi Prof. Dr. Haydar Baş'a ait bir tezdir. Ve bu modeli tümüyle parti programına alıp iktidar olması halinde uygulayacağını deklere eden tek siyasi parti Bağımsız Türkiye Partisi'dir. Bağımsız Türkiye Partisi kaldığı yerden yürüyüşüne devam etmektedir.Prof. Dr. Haydar Baş'ın vefatıyla boşalan genel başkanlık koltuğunu doldurmak, Partimizin Genel Başkanını belirlemek için Bağımsız Türkiye Partisi 22 Nisan 2020'de saat 21.00'de Merkez Yönetim Kurulu'nu telekonferans yöntemi ile toplamıştır. MYK'mız 130 kişiden oluşmaktadır. Tüzük gereği Büyük Kongre yapılıncaya kadar görev yapmak üzere genel başkanı belirleme görevi partinin en yetkili organı olan MYK'ya aittir.Yapılan görüşmeler, istişareler ve neticede yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oybirliği ile Prof. Dr. Haydar Baş'ın oğlu, MYK üyemiz ve Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin Baş'ı genel başkan olarak belirledik. Bağımsız Türkiye Partisi Büyük Kongresi yapılıncaya kadar Hüseyin Baş partimizin genel başkanıdır. Koronavirüs salgını sona erdiğinde Büyük Kongremizi toplayacağız.