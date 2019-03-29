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BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Pak: “Muhalefet değişmeden iktidar değişmez”

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Pak, “Muhalefet değişmeden iktidar değişmez.

29 Mart 2019 Cuma 10:28
BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Pak: “Muhalefet değişmeden iktidar değişmez”

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Pak, “Muhalefet değişmeden iktidar değişmez. Biz parti olarak hem muhalefetin hem de iktidarın tek alternatifiyiz. Hatta başka bir deyişle Türkiye’nin tek çıkış ve çözüm partisiyiz” dedi.


Seçim çalışmaları sürecinde çok sayıda sivil toplum kuruluşunu ziyaret eden ve Ankara’nın hem merkez hem de taşra ilçelerini ziyaret eden BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Pak, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin konuştu. Pak, “31 Mart yerel seçimleri Türkiyemiz için çok büyük bir önem arz ediyor. 5 yıllığına seçilecek belediye başkanları seçildikleri il, ilçe veya beldenin hizmetleri konusunda birikimlerini ortaya koyacaklar. Bu konuda 30 büyükşehir, 51 il ve 957 ilçede ve de beldelerde aday gösteren Türkiye’deki tek parti Bağımsız Türkiye Partisi’dir” diye konuştu.


Pak sözlerini şöyle sürdürdü:


“İktidar partisi dahil olmak üzere 81 ilde aynı anda aday gösteren Mecliste hiçbir parti yok. En donanımlı, en dinamik, en heyecanlı ve portföyü birbirinden mükemmel projelerle dolu adaylar sadece BTP’dedir. Ankara özelinde konuşacak olursak yıllarca başka bir şehirde belediye başkanlığı yapmış, heyecanını kaybetmiş ve belli bir yaşa ulaşmış bir adayla birikimi mahdut başka bir aday arasında tercih yapma dayatmasıyla karşı karşıya bırakılmış Ankaralı hemşehrilerime şunu söylemek isterim; muhalefet değişmeden iktidar değişmez. Biz parti olarak hem muhalefetin hem de iktidarın tek alternatifiyiz. Hatta başka bir deyişle Türkiye’nin tek çıkış ve çözüm partisiyiz. Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika, yani BRİCS ülkeleri başta olmak üzere 120’yi aşkın ülkede uygulanan Milli Ekonomi Modeli partimizin Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş Bey’e aittir. ‘Herkese iş, herkese aş’ sadece bizim sağlayabileceğimiz bir mükemmeliyettir.”


“Sağcısı solcusu herkes bizim kardeşimizdir” diyen Pak, “Ehl-i Beyt kardeşliğinde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Arap, Boşnak, hasılı 72 milletin kardeş olduğu, bir ve beraber olduğu bir Ankara ve bir Türkiye ancak bizimle sağlanabilir. Kutuplaşmanın olmadığı, ayrımcılığın olmadığı bir Türkiye’dir bizim özlemimiz. Biz buna hazırız, liderimizle hazırız, kadromuzla hazırız, projelerimizle hazırız, birikimimizle hazırız. Demokrasinin kalıcı olması ve hakikaten uygulanabilir olması ancak bizimle mümkündür. Seçmenimizin oyu ve iradesi hiç kimsenin ipoteği altında değildir. İktidardan bıkmış, muhalefetten ümidini kesmiş herkesten ama herkesten Bağımsız Türkiye Partisi’ni tercih etmesini istiyorum. Kararsız kalmış her seçmen bilmeli ki, Bağımsız Türkiye Partisi yegâne çözüm partisidir. Kararını hiç tereddüt etmeden bizden yana kullansınlar, bilsinler ki biz onları mahcup etmeyiz. Hem Ankara’da hem İstanbul’da hem İzmir’de kısacası her şehir, ilçe ve beldede Bağımsız Türkiye Partisi adayları tertemiz, dürüst, çalışkan ve donanımlı bir halde halkımıza hizmet etmeyi bekliyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:28
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