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BTP Ankara adayı Pak: “İki ittifak arasında tercih yapmak için zorlanan milletin çıkış yolu BTP”

Bağımsız Türkiye Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Pak, “Millet iktidardan memnun değil.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:27
BTP Ankara adayı Pak: “İki ittifak arasında tercih yapmak için zorlanan milletin çıkış yolu BTP”

Bağımsız Türkiye Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Pak, “Millet iktidardan memnun değil. Ancak muhalefet partilerini de çözüm ve çare olarak görmüyor. İki ittifak arasında tercih yapmak için zorlanan ve sıkıştırılan milletin çıkış yolu Bağımsız Türkiye Partisi’dir” dedi.


Ülkenin siyası olarak kısır döngüye girdiğini savunan BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Pak, “Cumhur İttifakı’na mensup partiler, Millet İttifakı’nı kötü göstererek ve eleştirerek oy istiyor. Bizi seçmezseniz onlar gelir diyor. Millet İttifakı’nı oluşturan partiler ise, Cumhur İttifakı’nı göndermek için bizi seçmek zorundasınız diyor. Hiçbirinin çözümü yok. Bu nedenle kendilerini anlatmıyor, ötekini göstererek ve öteki ile korkutarak oy istiyorlar. Seçmen iki ittifak arasında bir tercihe zorlanıyor. Önceki seçimlerde de, bu seçimde de tablo hep aynı. Ülke siyası olarak bir kısır döngünün içine girdi. Bu kısır döngüyü millet kıracak” şeklinde konuştu.



“Çaresiz değiliz, çare BTP”


Mustafa Pak, ne yapacağını, nasıl yapacağını bilmeyen partilerin oluşturduğu siyasi fakirlik tablosunun milli mücadele şartlarına benzediğini ifade ederek, “Kurtuluş Savaşı şartlarında ülke işgal edilmiş, İstanbul hükümeti teslim olmuş, halife teslim olmuş, mütareke basını işgalcilerin kontrolüne geçmiş, aydınlar mandacılığı savunuyor halde idi. Ülkenin bir çıkış yolu yok gözüküyordu. Ancak çıkış yolunu açacak anahtar ‘milletin istiklalini milletin azmi ve kararlığı kurtaracaktır’ sözü oldu.Çaresiz olan millet, Mustafa Kemal’in etrafında birleşerek kendi çıkış yolunu oluşturdu. Bugün de ülkenin siyasi tablosu çözümsüz ve çaresiz. Adeta millete ‘40 katır mı 40 satır mı’ deniyor. Ancak milletimiz, çözümsüz ve çaresiz iki ittifak dayatmasını kırarak her soruna proje üreten, ne yapacağını ve nasıl yağacağını bilen, kararlı BTP kadrolarına vereceği oy ile kendi çıkış yolunu oluşturacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:27
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