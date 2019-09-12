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BTK’nın yeni kurul üyeleri belli oldu

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Kurul üyeliklerine yeni isimler atandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:22
BTK’nın yeni kurul üyeleri belli oldu

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Kurul üyeliklerine yeni isimler atandı.


Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamaların yer aldığı atama kararları, 12 Eylül tarihli ve 30886 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan kararnamede Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu İkinci Başkanlığı görevine Selamettin Ermiş getirilirken, Dr. Ahmet Kılıç, Nurettin Şar ve Rıdvan Kahveci de üyeliklere atandı.



Selamettin Ermiş kimdir?


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Selamettin Ermiş, daha önce Etik Komisyonu Başkanlığı, Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Bilgi ve iletişim sektöründe önde gelen birçok projede çalışma ve katkılarda bulundu. 23 Haziran 1968 tarihinde Sinop’ta doğan Ermiş, 1992’de Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü, 2013 Dünya Kültür Expo’su Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü gibi birçok görevde bulunan Ermiş, ileri düzeyde İngilizce biliyor. Ermiş evli ve 2 çocuk babası.



Dr. Ahmet Kılıç kimdir?


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Dr. Ahmet Kılıç, 2007 yılında iletişim uzmanı olarak başladığı Telekomünikasyon İletişim Başkanlığında uzun yıllar İnternet Dairesi Başkanlığı ve İdari Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. 1968 yılında Çorum’da dünyaya geldi. Kılıç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü tamamladıktan sonra aynı alanda yüksek lisans ve doktora yaptı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışan Kılıç, ayrıca Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde de araştırma görevlisi olarak ders verdi. İleri düzey İngilizce bilen Kılıç, evli ve 4 çocuk babası.



Nurettin Şar kimdir?


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kurumsal Kalite Değerlendirme Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Şar, 2006 yılında uzman yardımcısı olarak girdiği TÜRKSAT’ta uzman, kıdemli uzman, Kablo Hizmetleri Müşteri İlişkileri Direktörü, Yönetim Sistemleri Koordinatörü olmak üzere birçok görevde bulundu. 1974 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Şar, İşletme Fakültesini bitirmesinin ardından bilgi ve iletişim sektöründe gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak yöneticilik yaptı. İngilizce bilen Şar, evli ve 4 çocuk babası.



Rıdvan Kahveci kimdir?


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Endüstri Yüksek Mühendisi Rıdvan Kahveci, Türk Telekomünikasyon A.Ş’de 2003 yılında uzman olarak başladığı kariyerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığında mühendis, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığında uzman, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda ise Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı ve Kurul Üyeliği görevlerinde bulundu. 1978 yılında Karabük’te doğan Kahveci, Ankara Gazi Anadolu Lisesi mezuniyetinin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden derece ile mezun oldu. Yüksek lisansını aynı alanda İstanbul Teknik Üniversitesinde tamamladı. Kahveci, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Ülkemizin 5G uygulamalarına yönelik çok sayıda çalışması bulunan Kahveci, ileri düzeyde İngilizce biliyor. Kahveci evli ve 2 çocuk babası.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:22
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