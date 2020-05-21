  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tunceli TOKİ kura sonuçları | Tunceli TOKİ sonuçları sorgula

Uzmanından ramazan sonrası beslenme önerileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Turquality destek programı tamamlandı

Güney Kore'nin Kovid-19 başarısının sırrı test, takip ve tedavi yöntemleri
için kalan
Ekonomi

BTK'den Yeşilay'a "bağımlılıkla mücadele" desteği için numara tahsisi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, 192 kısa numarasını, vatandaşların bağımlılıklarıyla ilgili bilgi alabilmeleri ve sorularına cevap bulabilmeleri amacıyla Yeşilay'a tahsis etti - "YEDAM" hizmet adıyla da 115 kısa numarasından bağımlılara, aile ve yakınlarına ücretsiz psikolojik destek ve sosyal hizmet desteği verilebilecek

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:08:51 -
BTK'den Yeşilay'a "bağımlılıkla mücadele" desteği için numara tahsisi

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, vatandaşların bağımlılıklar başta olmak üzere çeşitli konularda bilgi alabilmeleri amacıyla 192 kısa numarasını Yeşilay'ın kullanımına verdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yeşilay vatandaşların bağımlılıklarıyla ilgili bilgi almasını sağlamak ve çalışma alanlarıyla ilgili sorularına cevap verebilmek için bir süre önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) kısa numara talebinde bulundu.

Bu talebin ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi sonucu BTK bünyesindeki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunca 192 kısa numarasının "Alo 192" hizmet adıyla Yeşilay'a tahsis edilmesine karar verildi.

Yeşilay ile daha kolay iletişime geçilebilmesine imkan sağlanması hedeflenen karar doğrultusunda, vatandaşlar bağımlılıklarıyla ilgili doğrudan bilgi alabilecek.

Ayrıca 115 kısa numarasından da "YEDAM" hizmet adıyla bağımlılara, aile ve yakınlarına ücretsiz psikolojik destek ve sosyal hizmet desteği verilecek, bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sunulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı