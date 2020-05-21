BTK'den Yeşilay'a "bağımlılıkla mücadele" desteği için numara tahsisi

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, vatandaşların bağımlılıklar başta olmak üzere çeşitli konularda bilgi alabilmeleri amacıyla 192 kısa numarasını Yeşilay'ın kullanımına verdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yeşilay vatandaşların bağımlılıklarıyla ilgili bilgi almasını sağlamak ve çalışma alanlarıyla ilgili sorularına cevap verebilmek için bir süre önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) kısa numara talebinde bulundu.

Bu talebin ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi sonucu BTK bünyesindeki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunca 192 kısa numarasının "Alo 192" hizmet adıyla Yeşilay'a tahsis edilmesine karar verildi.



Yeşilay ile daha kolay iletişime geçilebilmesine imkan sağlanması hedeflenen karar doğrultusunda, vatandaşlar bağımlılıklarıyla ilgili doğrudan bilgi alabilecek.

Ayrıca 115 kısa numarasından da "YEDAM" hizmet adıyla bağımlılara, aile ve yakınlarına ücretsiz psikolojik destek ve sosyal hizmet desteği verilecek, bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sunulacak.