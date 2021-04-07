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Teknoloji BTK, Türk kullanıcılar için Facebook’tan bilgi talep etti
Teknoloji

BTK, Türk kullanıcılar için Facebook’tan bilgi talep etti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), telefon numaralarından e-posta adreslerine, doğum tarihinden konumuna kadar özel bilgileri çalındığı iddia edilen yaklaşık 20 milyon Türk kullanıcıya ilişkin Facebook’tan açıklama istedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 10:32:00 -
BTK, Türk kullanıcılar için Facebook’tan bilgi talep etti

“Facebook’taki 533 milyon kullanıcının verilerinin bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşıldığı” haberleri üzerine kurum yetkilileri harekete geçti. Facebook yetkililerinden konuya ilişkin bilgi talep eden BTK, 4 Nisan’da resmi yazı göndererek, durumdan etkilenen Türk vatandaşlarına ilişkin bilgiler ile alınan önlemlerin bir an önce bildirilmesini talep etti.

“Tahmin edilmesi zor parola kullanın”

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, veri güvenliğinin sağlanması için kullanıcıların, bilgileri ele geçirilenler arasında olmasalar da parolalarını değiştirmesi gerektiğini bildirdi. Oltalama saldırılarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunan Sayan, veri ihlali sonrası epostalara veya telefon numaralarına gelen mesajlardaki linklere, e-postaya gelen zararlı içeriklere karşı tedbirli davranılmasının önem taşıdığını ifade etti. Sayan, tahmin edilmesi zor parolaların kullanılmasını gerektiğinin altını çizerek, doğum tarihi, yakın kişi isimleri, telefonun son hanesi, ardışık sayılar, klavyedeki ardışık tuşların parolalarda kullanılmaması uyarısını yaptı. Farklı sosyal mecralarda benzer veya aynı parolaların tercih edilmemesinin önemli olduğunu vurgulayan Sayan, şunları kaydetti: “Böylelikle bir platformda güvenlik ihlali yaşanırsa diğer hesaplarınız etkilenmez. Kurumsal e-posta adresleriyle sosyal medya platformlarına üye olmayın. İki aşamalı doğrulamayı aktif hale getirin. Birçok mecrada parolayla SMS seçeneği de bulunmaktadır. Böylelikle parolanız ele geçirilse bile hesabınız güvende olur.”

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