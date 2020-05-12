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Spor

BtcTurk Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı

Sarı-siyahlı ekibe uygulanan Kovid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmadı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 19:21:42 -
BtcTurk Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı

MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, antrenmanlara başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını evlerinde sürdüren BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcular, teknik direktör Hikmet Karaman idaresinde Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde toplanıp, ilk antrenmanı gerçekleştirdi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızda teknik heyetimizin de yer aldığı ikinci gruba yapılan koronavirüs testi sonucunda pozitif vakaya rastlanılmamıştır. Test sonuçlarının açıklanmasının ardından kaplanlarımız ilk antrenmanını gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.


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