"Brunson ve Kaşıkçı olayları gösterdi ki, Türkiye Ortadoğu'da hukukla hareket eden tek medeni ülke"

HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, Brunson ve Cemal Kaşıkçı olaylarını mukayese etti, Türkiye’nin halen Ortadoğu ve Orta Asya’da hukuk ile hareket eden tek medeni ülke olduğunu söyledi. Karaca, Brunson kararı ve Suudi Arabistan’ın Cemal Kaşıkçı muamması üzerine dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

İşte Karaca’nın bugünkü, “Türkiye’nin yerine Suud’u koymaya kalkan Washington hepsini izliyor mu?” başlıklı yazsının ilgili bölümü:

Tablo şu: Bir tarafta ABD’nin öve öve bitiremediği ve “Ortadoğu’da tek Müslüman müttefik olarak bize yeter” dediği Suudi Arabistan var. Saray darbeleri ile kendi koyduğu teamüllere bile aykırı davranan, otoritesini ABD’den yaptığı satın alımlara borçlu olan bir hanedanlığın yönettiği bir devlet. Ki o Suud şu an muhalif bir köşe yazarını hunharca öldürme iddialarına karşı tatmin edici hiçbir cevap veremiyor.



Diğer tarafta kendisine karşı darbe yapmaya kalkışmış bir grupla ilintisini tespit ettiği bir rahibi, iyi kötü yargılayan ve son kertede delillerle mütenasip bir cezaya çarptıran, en nihayetinde tahliye eden bir Türkiye var. Aynı zamanda Kaşıkçı cinayetini de, uluslararası hukukun gereklerini hiçe saymadan çözmeye çalışan bir Türkiye bu. Ki o Türkiye ile ilişkiler sürekli gerilse de, bir eşikte, bir noktada mutabakata varılabiliyor.



ABD’nin ve diğer sözde uygar Batı’nın bu noktayı gördüğüne ama görmezden gelmeye /görünmez kılmaya çalışacağına eminim. İnşallah, Türkiye; Suud’la aşiret pazarlığı yapıp iş-ittifak kotaran ABD’nin yaptığı tercihlerin yanlışlığını Beyaz Saray’ın gözüne gözüne sokabilecek bir hazırlığa sahiptir. Zira Kaşıkçı ve Brunson vakaları, bütün olumsuz cihetleri ile beraber yeniden şunun altını çizdi: Türkiye, her şeye rağmen Ortadoğu ve Orta Asya’da “hukuk” kavramlarıyla düşünme, kritik yapma alışkanlığını yitirmemiş tek medeni ülke.