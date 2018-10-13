Brunson Türkiye'den ayrıldı! Ancak ABD'ye gitmedi!

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlemek ve casusluktan yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD'li ajan Andrew Craig Brunson, ülkesine dönmek üzere eşi Norine Brunson ile birlikte Adnan Menderes Havalimanı'na gitti.

Brunson çiftine ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier'ın da bulunduğu yetkililer eşlik etti.

Brunson çifti havalimanına CIP bölümünden giriş yaptı.

ABD'ye değil, Almanya'ya gitti

İsmail Cem Halavurt, havaalanında gazetecilere, müvekkili Brunson'un Almanya'ya gittiğini, 2 gün bu ülkede kaldıktan sonra ABD'ye geçeceği bilgisini paylaştı.