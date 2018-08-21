Brunson istedi! Bakın evine ne kuruldu

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken 'sağlık sorunları' dikkate alınarak 25 Temmuz günü tahliye edilip ev hapsine alınan ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'un sokağında güvenlik önlemleri bayramda da sürdü.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlüklerinden ekipler, sokakta gün boyu devriye gezdi, motorize polisler de sokağın iki ucunda nöbet bekledi. Polis, şüpheli gördükleri kişileri ve araçları durdurarak kontrol etti. Polisler, bayram nedeniyle görev başında birbirleriyle bayramlaştı.

Sokakta Özel Harekat timleri ikişerli şekilde devriye attı. Bu devriyelere zaman zaman motorlu yunus timleri de katıldı.

Bu arada, ev hapsinde bulunan Brunson'ın isteği üzerine evinde hareket edebilmek için koşu bandı aldığı öğrenildi. Brunson'un talep ettiği, savcılığın da onay verdiği koşu bandının yetkililerce evine getirilip kurulduğu ifade edildi.