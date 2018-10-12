'Brunson davasını daha çok konuşacağız'

Yazıcı, Rahip Brunson davası için şu ifadeleri kullandı:

Çok konuşuldu ama daha çok konuşulacak bir dava dosyası: Rahip Brunson’la ilgili dava dosyası.

Türkiye’de mahkemeler bağımsız değil diyenler, yargının bağımsız olduğunu bir kez daha gördüler. Rahip Brunson suçsuz yere tutuluyor diyenler, sanırım hükümle suç isnadının sabit olduğunu anladılar...