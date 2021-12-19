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Spor Bruno Pinheiro'nun Beşiktaş'a neden gelmediği belli oldu
Spor

Bruno Pinheiro'nun Beşiktaş'a neden gelmediği belli oldu

Beşiktaş'ın ön anlaşma sağladığı Bruno Pinheiro, Estoril’le tazminat konusunu çözemeyince takımında kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 10:42:00 -
Bruno Pinheiro'nun Beşiktaş'a neden gelmediği belli oldu

Beşiktaş yönetiminin 1,5 yıllık ön anlaşma sağladığı ve sözleşme için İstanbul’a davet ettiği Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro, önceki gece yaptığı açıklamayla bu konunun kapandığını söyledi.

Portekiz Ligi’nin 15’inci haftasında Famalicao ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pinheiro, bir basın mensubunun “Beşiktaş 2’nci başkanının yakın zamanda İstanbul’da olacağınız yönündeki açıklamalarını onaylıyor musunuz?” sorusunu “Hayır, onaylamıyorum” diye cevapladı. Portekizli teknik adam geleceği ile ilgili gelen soruya ise “Bu konu benim için kapandı” şeklinde cevap verdi.

Bilindiği gibi Beşiktaş 2’nci Başkanı Adnan Dalgakıran, önceki gün yaptığı açıklamada Bruno Pinheiro’nun kısa zamanda İstanbul’a geleceğini ve sözleşme imzalayacağını ifade etmişti.

Ancak Pinheiro, 350 bin Euro’luk çıkış maddesi konusunda Estoril’le anlaşma sağlayamadı ve takımında kaldı.

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