Brüksel lahanası yemenizi sağlayacak 8 neden! İşte Brüksel lahanasının faydaları
Salatalara, zeytinyağlılara ayrı bir toku kazandıran brüksel lahanası doğru ve dengeli tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır.13 Haziran 2019 Perşembe 17:14
Ülkemizde yetiştirilen, son yıllarda tüketimi artan ‘Brüksel Lahanası ya da Frenk Lahanasının faydaları’ saymakla bitmiyor.
C vitamini deposu
70 gram brüksel lahanası günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 80'ini karşılar. Bu lezzetli sebze ayrıca protein, folat, A vitamini, K vitamini ve magnezyum yönünden zengindir.
1. Bağırsak dostu
Lif yönünden zengin olan brüksel lahanası sindirim sistemi için önemli bir üründür. Düzenli tüketildiğinde kabızlık sorununu ortadan kaldırır.
2. Kalp dostu
Brüksel lahanası içerdiği antioksidanlar sayesinde kalp ve damar sağlığı için son derece önemlidir.
3. Anti-kanser ürünü
Yapılan araştırmalar brüksel lahanasının anti-kanser ürünü olduğunu kanıtlamıştır.
4. Güçlü kemikler
K vitamini yönünden zengin olan brüksel lahanası, kemik sağlığı için önemlidir. Özellikle çocukların beslenme programlarında brüssel lahanasının yer alması gerekiyor.
5. Bağışıklık sistemini güçlendirir
C vitamini deposu olan brüksel lahanasi, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım ediyor.
6. Hamileler için önemli
Folik asit yönünden zengin olan brüksel lahanasının gebelik döneminde tüketilmesi gerekiyor.
7. Tansiyonu dengeler
Potasyum açısından zengin olan brüksel lahanası, yüksek seyreden tansiyonu dengeler.
8. Kilo verdirir
Brüksel lahanası ölçülü tüketildiğinde kilo vermeye yardımcıdır.
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