Brüksel lahanası yemenizi sağlayacak 8 neden! İşte Brüksel lahanasının faydaları Salatalara, zeytinyağlılara ayrı bir toku kazandıran brüksel lahanası doğru ve dengeli tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır.

Ülkemizde yetiştirilen, son yıllarda tüketimi artan ‘Brüksel Lahanası ya da Frenk Lahanasının faydaları’ saymakla bitmiyor. C vitamini deposu 70 gram brüksel lahanası günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 80'ini karşılar. Bu lezzetli sebze ayrıca protein, folat, A vitamini, K vitamini ve magnezyum yönünden zengindir. 1. Bağırsak dostu Lif yönünden zengin olan brüksel lahanası sindirim sistemi için önemli bir üründür. Düzenli tüketildiğinde kabızlık sorununu ortadan kaldırır. 2. Kalp dostu Brüksel lahanası içerdiği antioksidanlar sayesinde kalp ve damar sağlığı için son derece önemlidir. 3. Anti-kanser ürünü Yapılan araştırmalar brüksel lahanasının anti-kanser ürünü olduğunu kanıtlamıştır. 4. Güçlü kemikler K vitamini yönünden zengin olan brüksel lahanası, kemik sağlığı için önemlidir. Özellikle çocukların beslenme programlarında brüssel lahanasının yer alması gerekiyor. 5. Bağışıklık sistemini güçlendirir C vitamini deposu olan brüksel lahanasi, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım ediyor. 6. Hamileler için önemli Folik asit yönünden zengin olan brüksel lahanasının gebelik döneminde tüketilmesi gerekiyor. 7. Tansiyonu dengeler Potasyum açısından zengin olan brüksel lahanası, yüksek seyreden tansiyonu dengeler. 8. Kilo verdirir Brüksel lahanası ölçülü tüketildiğinde kilo vermeye yardımcıdır.

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