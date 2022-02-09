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Kadın - Aile Brüksel lahanası salatası tarifi nasıl yapılır? Pratik ve kolay tarif
Kadın - Aile

Brüksel lahanası salatası tarifi nasıl yapılır? Pratik ve kolay tarif

Brüksel lahanası A vitamini ve C vitaminini bolca içerdiğinden dolayı demir ve potasyum mineralleri bakımından yüksektir. Brüksel lahanası salatası tarifi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-02-09 18:21:00 - 2022-02-09 18:23:10
Brüksel lahanası salatası tarifi nasıl yapılır? Pratik ve kolay tarif

Brüksel lahanası salatası tarifi 

Brüksel lahanası salatası malzemeleri

  • 500 gr. brüksel lahanası
  • 1/2 çay bardağı sızma zeytinyağı
  • 1 adet limon
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 diş sarımsak

Brüksel lahanası salatası nasıl yapılır?

Temizleyip, ayıkladığınız brüksel lahanasını tencereye alıp 8-10 dakika haşlayın. Haşlandıktan sonra soğuk sudan geçirin ve servis tabağına alın. Bir kasede zeytinyağı, limon suyu, sarımsak rendesi ve tuzu karıştırın. Brüksel lahanalarının üzerine sosu döküp servis edin. Afiyet olsun.

 

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