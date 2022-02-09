Brüksel lahanası salatası tarifi nasıl yapılır? Pratik ve kolay tarif
Brüksel lahanası A vitamini ve C vitaminini bolca içerdiğinden dolayı demir ve potasyum mineralleri bakımından yüksektir. Brüksel lahanası salatası tarifi nasıl yapılır?
Brüksel lahanası salatası tarifi
Brüksel lahanası salatası malzemeleri
- 500 gr. brüksel lahanası
- 1/2 çay bardağı sızma zeytinyağı
- 1 adet limon
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 diş sarımsak
Brüksel lahanası salatası nasıl yapılır?
Temizleyip, ayıkladığınız brüksel lahanasını tencereye alıp 8-10 dakika haşlayın. Haşlandıktan sonra soğuk sudan geçirin ve servis tabağına alın. Bir kasede zeytinyağı, limon suyu, sarımsak rendesi ve tuzu karıştırın. Brüksel lahanalarının üzerine sosu döküp servis edin. Afiyet olsun.