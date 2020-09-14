  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Brüksel Havalimanı'nda Kovid-19 test merkezi açıldı
Ekonomi

Brüksel Havalimanı'nda Kovid-19 test merkezi açıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 12:40:04 -
Brüksel Havalimanı'nda Kovid-19 test merkezi açıldı

BRÜKSEL (AA) - Brüksel Havalimanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılan mobil laboratuvar açıldı.

Test merkezinin açılışını, Belçika Sağlık Bakanı Maggie de Block ve Brüksel Havalimanı Üst Yöneticisi Arnaud Feist gerçekleştirdi.

Laboratuvarda, Belçika'nın seyahat kısıtlaması uyguladığı bölgelerden gelenlere veya test isteyen ülkelere seyahat edeceklere haftanın 7 günü Kovid-19 testi yaptırılabilecek.

Merkezde, seyahat kısıtlaması uygulanan ülkelerden gelenler 46,81 avro, test isteyen bölgelere yolculuk yapacaklar 67 avro ve hızlı sonuç talep edenler de 135 avro ücret karşılığında test yapabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlginç metod: Ellerinizi 36 kez bu şekilde birbirine vurursanız...
Yaşam

İlginç metod: Ellerinizi 36 kez bu şekilde birbirine vurursanız...

Sosyal medyada paylaşılan bir videodaki, vücudu harekete geçirdiği iddia edilen yöntem izleyenlerin dikkatini çekti.

Ortadoğu’dan dünya gündemini sarsacak açıklama! ‘Kentte denizin derinliğinde hazine bulduk’
Dünya

Ortadoğu’dan dünya gündemini sarsacak açıklama! ‘Kentte denizin derinliğinde hazine bulduk’

Filistin Direniş Hareketi Hamas’ın silahlı kolu İzzeddin el Kassam Tugayları, Gazze Şehri denizinin derinliklerinde 'değerli' bir askeri haz..
Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'
Gündem

Saymaz'ın Osmanlı hazımsızlığı! 'Suriye'nin canı cehenneme'

Katıldığı televizyon programında Türkiye'nin dış politikasını değerlendiren sözde gazeteci İsmail Saymaz, İsrail ve Mısır ile ilişki kurulma..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı