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Brüksel Çizgi Roman Festivali’ne öğrencilerden büyük ilgi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de çizgi roman severlerin kaçırmadığı bu yıl onuncusu düzenlenen Brüksel Çizgi Roman Festivali başladı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 13:38
Brüksel Çizgi Roman Festivali’ne öğrencilerden büyük ilgi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de çizgi roman severlerin kaçırmadığı bu yıl onuncusu düzenlenen Brüksel Çizgi Roman Festivali başladı. Bu yıl öğrencilerin de düşünüldüğü festivalde her yaştan çocuklar çizgi roman karakterlerini yakından inceleme şansı buluyor.


2010 yılından bu yana her yıl düzenlenen ve dünyanın her yerinden geniş bir kitlenin katılımıyla düzenlenen Brüksel Çizgi Roman Festivali bu yıl 10’uncu senesini kutluyor. Bu yıl bir ilkin gerçekleştirildiği festivalde birçok okuldan öğrenci etkinliğe katılarak çizgi roman karakterleri hakkında bilgi ediniyor. Etkinlikte sergiler, konferanslar, gösterimler, ücretsiz etkinlikler, atölye çalışmaları yer alacak. Festival kapsamındaki etkinlikler, 14 ile 16 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 13:38
  1. sergi

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