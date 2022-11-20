Bruce Lee'nin ölümüyle ilgili şok açıklama!

Bir dönemin efsane isimlerinden Bruce Lee'nin ölümüyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Uyumadan önce aldığı Equagesic adlı ağrı kesiciden dolayı hayatını kaybettiği bilinen Bruce Lee'nin fazla su tükettiği için ölmüş olabileceği iddia edildi.

Ölümünden önceki son dönemlerde katı gıdalar tüketmeyi bırakan, elma ve havuç sıvı besinler tüketen Bruce Lee ile ilgili yeni bir fikir ortaya atıldı. Bilim insanları, uzak doğu sporunun usta isimlerinden Bruce Lee'nin fazla su tüketmesinden dolayı ölebileceğini düşünüyor.

Indepenent Türkçe'de yer alan habere göre; Nefrologlar, Bruce Lee'nin çok fazla su içmesi sebebiyle ölmüş olabileceğini düşünüyor. Lee, 20 Temmuz 1973'te 32 yaşındayken yatağında ölü bulunmuştu. Yapılan otopsi, Lee'nin beyninin çok fazla şiştiğini göstermişti. Bunun, ölmeden önce Equagesic adlı ağrı kesiciyi almasından kaynaklandığı düşünülüyordu.

Clinical Kidney Journal adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarlarıysa ölüm nedeninin, dövüş sanatçısının böbreklerinin fazla suyu işleyememesi olabileceğini savundu.

Priscila Villalvazo, Raul Fernandez-Prado ve Maria Dolores Sánchez Niño gibi böbrek hastalıkları uzmanlarının imza attığı araştırmada, beyin ödeminin sebebinin kandaki sodyum konsantrasyonunda azalma (hiponatremi) olabileceği yazdı.

Bilim insanları makalelerinde, Lee'nin ölümüyle ilgili bilinen gerçekleri gözden geçirdi. Ünlü aktör, ölmeden önce esrarla su içtikten sonra baş ağrısı ve dönmesi yaşamıştı. Bunun ardından Equagesic alan Lee, iki saat sonra hareketsiz bulunmuştu.

Çalışmanın yazarları, Lee'nin ilacı baş ağrısı ve dönmesinden mustarip olduktan sonra kullandığına dikkat çekti. Uzmanlara göre bu durum, beynin haptan önce şişmeye başladığını düşündürtüyor.

Nefrologlar ayrıca Equagesic'e duyarlılığın ölüm nedeni olması halinde otopsideki tek bulgunun beyin ödemi olmaması gerektiğini savundu.

Hiponatremi, sıvı alımı böbreklerin kandaki suyu süzme kapasitesini aştığında ortaya çıkıyor ve genellikle bir kişi, kısa sürede fazla miktarda sıvı aldığında meydana geliyor. Lee'nin bunu yaptığına dair bir kanıt olmasa da nefrologlar, aktörün hiponatremi için birden fazla risk faktörü taşıdığını söyledi.

Bilim insanları, Lee'nin eşi ve doktorlarının ifadelerini hatırlattı. Açıklamalara göre oyuncu katı gıdaları tüketmeyi bırakırken, sadece havuç ve elma suyuyla yaşamını sürdürüyordu. Lee hakkındaki iddialar arasında vücudundaki sodyumu atıp kaslarını daha iyi göstermek için idrar söktürücü kullandığı ve hayatının son döneminde günde 10-20 şişe sake içmeye başladığı da var. Pirinçten yapılan sake, Japonya'nın milli içkisi.

Bütün bunlara dikkat çeken uzmanlar, Lee'nin vücudunun suyu dışarı atamadığını ve bu yüzden öldüğünü düşündüklerini belirtti.