Browni tadından ıslak kurabiyeye bayılacaksınız!

Islak browni kurabiyenin yapımı oldukça pratik. Dilediğiniz gibi içeriğini değiştirebilir ve yeni lezzetler elde edebilirsiniz.

Bu tarife ayrıca badem ve fındık da ekleyip, farklı bir tat elde edebilirsiniz.

Bir de yanına buz gibi limonatayla, bu yaz sıcaklarında atıştırmanın keyfini çıkarın...

Malzemeler

3 buçuk su bardağı un

1 yumurta

125 gram tereyağı (oda ısısında)

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı kadar ceviz

Şerbeti için;

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

limon

Üzeri için;

hindistancevizi

Yapılışı;

Öncelikle su ve şekeri bir kenarda kaynamasını sağlayarak şerbeti hazırlayın. Kaynayınca limon sıkarak 2 dakika sonra ocaktan indirebilirsiniz.

Diğer tarafta bir kap içerisine bütün malzemeleri ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin. Dolapta 5 dakika kadar dinlendirin.

Yağlı kağıt serili tepsiye, kurabiye hamurlarını yuvarlayarak dizin.

200 derecelik fırında 10-15 dakika pişirin.

Çıkan kurabiyeleri sıcakken, önce soğumuş olan şerbete sonra da hindistan cevizine bulayın.

Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

Dilerseniz sade kurabiye hamurlu, içi çikolatalı ıslak kurabiy tarifimize buradan ulaşabilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...