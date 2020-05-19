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Browni ıslak kurabiye nasıl yapılır? Islak kek tadında şerbetli kurabiye tarifi

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Browni ıslak kurabiye nasıl yapılır? Islak kek tadında şerbetli kurabiye tarifi

Browni ıslak kurabiye nasıl yapılır? Browni tadında ıslak bir kurabiye fikri tuhaf gelse de klasik kurabiyelerden daha lezzetli oluyor. Bazı tariflerde karakız kurabiyesi olarak da geçiyor. Peki ama bu ıslak kurabiye nasıl yapılıyor? Islak kurabiye şerbeti nasıl olur, soğuk mu, sıcak mı? İşte merak edilen ve herkes tarafından sevilen, hindistan cevizine bulanmış, ıslak kek tadında, browni kurabiye tarifi ve malzemeleri...

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:05:00 -
Browni ıslak kurabiye nasıl yapılır? Islak kek tadında şerbetli kurabiye tarifi

Browni tadında ıslak kurabiye yemek isteyenler için enfes bir tarif! Ayrıca şerbet ve hindistan ceviziyle tadı ikiye katlanıyor. Çocuklarınızla mutfağa girdiğinizde birlikte kolaylıkla yapıp eğlenceli vakit geçireceğiniz tarifi sizlerle paylaşıyoruz.

Malzemeler

  • 3 buçuk su bardağı un
  • 1 yumurta
  • 125 gram tereyağı (oda ısısında)
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3 yemek kaşığı kakao 

Şerbeti için

  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı su
  • limon

Üzeri için

  • hindistancevizi

Yapılışı

Öncelikle su ve şekeri bir kenarda kaynamasını sağlayarak şerbeti hazırlayın. Kaynayınca limon sıkarak 2 dakika sonra ocaktan indirebilirsiniz.

Diğer tarafta bir kap içerisine bütün malzemeleri ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin. Yağlı tepsiye yuvarlak şekiller verip dizin. 

200 derecelik fırında 10 dakika pişirin. 

Çıkan kurabiyeleri önce soğumuş olan şerbete sonra da hindistan cevizine bulayın. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

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