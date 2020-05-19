Browni ıslak kurabiye nasıl yapılır? Islak kek tadında şerbetli kurabiye tarifi

Browni ıslak kurabiye nasıl yapılır? Browni tadında ıslak bir kurabiye fikri tuhaf gelse de klasik kurabiyelerden daha lezzetli oluyor. Bazı tariflerde karakız kurabiyesi olarak da geçiyor. Peki ama bu ıslak kurabiye nasıl yapılıyor? Islak kurabiye şerbeti nasıl olur, soğuk mu, sıcak mı? İşte merak edilen ve herkes tarafından sevilen, hindistan cevizine bulanmış, ıslak kek tadında, browni kurabiye tarifi ve malzemeleri...