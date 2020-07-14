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Spor

Brose Bamberg, Dominic Lockhart'ı transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-07-14 13:12:59 -
Brose Bamberg, Dominic Lockhart'ı transfer etti

İSTANBUL (AA) - Almanya'nın Brose Bamberg Basketbol Takımı, şutör guard Dominic Lockhart'ı kadrosuna kattı.

Alman ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

4 yıldır BG Göttingen forması giyen Lockhart, geçen sezon 8,2 sayı, 3,4 ribaunt ve 2,8 asist ortalamasıyla oynadı.

Gelecek sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Brose Bamberg, daha önce de 21 yaşındaki Bennet Hundt'u renklerine bağlamıştı.


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