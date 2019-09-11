0553 313 94 23

Brooklyn piskoposluğuna çocuk istismarından 10 dava daha

New York’taki Brooklyn piskoposluğuna karşı çocuklara yönelik cinsel istismar nedeniyle 10 dava daha açıldı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:03
Brooklyn piskoposluğuna çocuk istismarından 10 dava daha

New York’taki Brooklyn piskoposluğuna karşı çocuklara yönelik cinsel istismar nedeniyle 10 dava daha açıldı.


New York’ta 14 Ağustos’ta Çocuk Mağdurları Yasası’nın yürürlüğe girmesinin ardından suçlamalar artmaya başladı. New York’taki Brooklyn piskoposluğuna yönelik 10 davanın daha açıldığı belirtildi. Yeni açılan davalarda mağdurlar 1950’ler ve 1980’ler arasında Brooklyn’deki Katolik din adamları tarafından defalarca cinsel istismara maruz kaldıklarını iddia etti. Davalarda suçlanan 11 erkekten yedisinin öldüğü düşünülüyor, kalan dördünün ise nerede olduğu bilinmiyor.


Brooklyn piskoposluğu basın sekreteri Adriana Rodriguez, cinsel tacizi ortadan kaldırmak için her gün çalıştıklarını söyleyerek, “Küçük bir çocuğa yönelik cinsel istismar, kilisemizdeki ve toplumdaki çocukları inciten korkunç bir suçtur. Brooklyn piskoposluğu, tüm cinsel istismar iddialarını ciddiye almaktadır. Bu davalarda yapılan suçlamaları dikkatle incelememiz gerekiyor” dedi.


Davalarda adı geçen rahiplerden dördünün piskoposluk tarafından yayınlanan bir listeye daha önce eklenmiş olduğunu ifade eden Rodriguez, “Brooklyn piskoposluğu, din adamları tarafından cinsel istismara uğrayan mağdurlardan özür diledi. Çocuk koruma konusunda en sert politikaları oluşturduk” diye konuştu.


Davaları takip eden New York’taki bir avukatlık bürosu tarafından yapılan açıklamada, yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana New York genelinde 300 dava açıldığı belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    EYT son dakika gelişmesi EYT çıkıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan EYT talimatı
    1. EYT son dakika gelişmesi EYT çıkıyor..
    2. Türkiye-Hollanda Yuvarlak Masa..
    3. ESO’dan Başsavcı İrcal’a ziyaret
    4. Beş kurşunla yaralanan gazi baba..
    5. Türk mutfakçılar Hong Kong’a..
    6. İhraç kararı sonrası Davutoğlu'ndan..
    7. Aşiret liderleri terör örgütüne isyan..
    8. HDP binası önünde çocuklarını isteyen..
    9. Saç derisi maskesi nasıl uygulanır? |..
    10. Çarşamba’da ‘Duman-7’ operasyonu
    11. Uzman çavuş kazada hayatını kaybetti
    12. Başkan Yüzügüllü vatandaşlara aşure..
    13. Venezuela’dan Bolton’a: “Tarihi..
    14. Akçakoca Belediyesinden köylere içme..
    15. Batı Karadeniz Acentaları Batı..
    16. Doğru çay nasıl demlenir? Doğru çay..
    17. Tarihi mekanlara ziyaret
    18. Hollanda’daki tartışmalı ’ötenazi’..
    19. Yalnız yaşayan kadın evinde..
    20. İnönü’de şehitler anıldı
    21. Safranbolu Kaymakamlığından aşure..
    22. İşitme engelli çift "sessizce" evlendi
    23. Kaybolan hayvanları jandarma buldu
    24. Hırsız, camide uyuyan vatandaşı..
    25. Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    26. Mergiç Park Düzce’nin akciğeri olacak
    27. Sanatçılar sempozyumu değerlendirdi
    28. Uyuşturucu taciri Narkotik..
    29. ABD’li komutanlar Twitty ve Bergeson..
    30. "Altın Eller" Sivas'ta buluştu
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...